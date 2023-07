Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di agosto su Amazon Prime Video

Ad agosto su Prime Video c'è scelta per tutte le declinazioni di cinefili. Nell'elenco di film in uscita questo mese, infatti, si inizia con l'alta tensione di Bandit, si prosegue con la love story "arcobaleno" di Rosso, Bianco & Sangue Blu, si passa allo spionaggio di Operazione Kandahar e si conclude con la commedia italiana Gli Attassati, e il titolo dice tutto.

Finora abbiamo indicato solo i film Original o comunque in uscita esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon. Per le altre novità, da quelle più recenti ai titoli più vecchi, vi rimandiamo alla lista completa qui sotto. A voi la scelta!

Bandit (film Exclusive 2023) - data di uscita 7 agosto

Dopo essere evaso da una prigione del Michigan, un affascinante criminale di professione assume una nuova identità in Canada, raggiungendo il record di 59 colpi mentre viene braccato da una task force della polizia. Basato sulla storia di The Flying Bandit. Crime drama diretto da Allan Ungar e interpretato da Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert.

Rosso, Bianco & Sangue Blu (film Original 2023) - data di uscita 11 agosto

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una "tregua". Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia e l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. Basato sul romanzo di Casey McQuiston, best seller del New York Times acclamato dalla critica, Rosso, bianco e sangue blu segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (The Inheritance).

Operazione Kandahar (film Exclusive 2023) - data di uscita 24 agosto

In Operazione Kandahar, Tom Harris (Gerard Butler), un agente della CIA sotto copertura, è bloccato in territorio ostile in Afghanistan. Dopo che la sua missione è stata smascherata, deve combattere per raggiungere, insieme al suo traduttore afghano, un punto di estrazione a Kandahar, evitando le forze scelte nemiche e le spie straniere incaricate di dar loro la caccia. Diretto da Ric Roman Waugh, con Gerard Butler, Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel, Elnaaz Norouzi.

Gli Attassati (film Exclusive 2023) - data di uscita 31 agosto

Gli abitanti di una piccola cittadina del Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la "tassazione illecita" c'è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di conquistare la poltrona di Segretario del suo partito. Tra le vittime degli esattori ci sono Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell'unica via d'uscita possibile: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti. Diretto da Lorenzo Tiberia, con Matranga & Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli e con la partecipazione speciale di Gigio Morra.

Gli altri film in uscita ad agosto: prime e seconde visioni

Vernom – La furia di Carnage - data di uscita 3 agosto

La primavera della mia vita - data di uscita 6 agosto

Till: Il coraggio di una madre - data di uscita 20 agosto

Belfast - data di uscita 28 agosto

Gli altri film in uscita ad agosto: i titoli meno recenti

LEGO Batman - Il film - data di uscita 1 agosto

Catwoman - data di uscita 1 agosto

A Star Is Born - data di uscita 15 agosto

Interstellar - data di uscita 15 agosto

Cosa voglio di più - data di uscita 15 agosto

Ma cosa ci dice il cervello - data di uscita 18 agosto

Il tuttofare - data di uscita 19 agosto

Sono tornato - data di uscita 30 agosto

Sconnessi - data di uscita 30 agosto