Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di aprile su Amazon Prime Video

Non ci sono mega produzioni, ma ad aprile il calendario dei film in uscita su Prime Video è sicuramente vario. Si inizia con il nuovo film con Lillo, Grosso Guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu.

Poi in lista due film che hanno titoli italiani molto simili, ma titoli originali e storie molto diverse: Sulle ali della speranza e Sulle ali dell'onore... Successivamente, tra i titoli in esclusiva arriva Caccia all'agente Freegard - Rogue Agent. Tra gli altri film in uscita, infine, il solito lungo elenco di titoli nuovi e vecchi tra cui pescare diverse perle.

Grosso Guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu (film Exclusive) - data di uscita 6 aprile

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all'arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Sulle ali della speranza - On a Wing and a Prayer (film Original) - data di uscita 7 aprile

Questa straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo. Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe.

Sulle ali dell'onore - Devotion (film Exclusive) - data di uscita 13 aprile

Devotion, un'epopea di guerra aerea basata sull'omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina statunitense durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos. Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas.

Caccia all'agente Freegard - Rogue Agent (film Exclusive) - data di uscita 20 aprile

Il seducente Robert Freegard (James Norton) si finge agente segreto dell'MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità. Parte, così, una caccia all'uomo ad alto rischio... Il film è diretto da Declan Lawn e Adam Patterson.

Gli altri film in uscita ad aprile: rime e seconde visioni

Vicini di casa - data di uscita 1 aprile

L’uomo sulla strada - data di uscita 4 aprile

All My Life - data di uscita 5 aprile

Moonage Daydream - data di uscita 6 aprile

Il collezionista di carte - data di uscita 14 aprile

Il ragazzo e la tigre - data di uscita 17 aprile

One Way - data di uscita 21 aprile

Baby Boss 2 - data di uscita 23 aprile

State Of Consciousness - data di uscita 24 aprile

La ragazza di Stillwater - data di uscita 30 aprile

Gli altri film in uscita ad aprile: i titoli meno recenti

Vicino all'orizzonte - data di uscita 1 aprile

Essere John Malkovich - data di uscita 1 aprile

Cape Fear - Il promontorio della paura - data di uscita 1 aprile

Arrival - data di uscita 1 aprile

Insidious: L'ultima chiave - data di uscita 1 aprile

Life: Non oltrepassare il limite - data di uscita 1 aprile

Il premio - data di uscita 6 aprile

Gintama Movie 2: Kanketsu-Hen Yorozuya Yo Eien Nare - data di uscita 14 aprile

Skyline - data di uscita 14 aprile

Troy - data di uscita 15 aprile

Trafficanti - data di uscita 15 aprile

Moschettieri Del Re - data di uscita 27 aprile