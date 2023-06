Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di luglio su Amazon Prime Video

A luglio i film in uscita su Prime Video sono all'insegna della commedia e della spensieratezza. Si comincia con lo "stagionale" italiano L'estate più calda, si prosegue con il francese Il consiglio studentesco e si conclude con l'americano Robots.

E questo solo per i titoli originali e in esclusiva, mentre gli "altri film", come ogni mese, sono tantissimi. Vi segnaliamo in particolare John Wick 4 e The Covenant, ma date uno sguardo alla lista qui sotto per iniziare a programmare le vostre serate di luglio.

L'estate più calda (film Original 2023) - data di uscita 6 luglio

In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un'estate più calda che mai: l'ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l'università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l'ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L'arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè.

Il consiglio studentesco (film Exclusive) - data di uscita 12 luglio

Bob, Romane, Max e Vinz, quattro amici quarantenni conosciutisi al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio, si ritrovano, loro malgrado, invischiati con una nuova generazione di studenti durante un weekend "senza limiti" sulle Alpi.

Robots (film Original 2023) - data di uscita 17 luglio

Robots è una commedia tagliente ambientata in un'America del prossimo futuro e segue un donnaiolo, Charles, e una cacciatrice di dote, Elaine, che ingannano le persone nelle relazioni attraverso sosia illegali di loro stessi. Quando inconsapevolmente utilizzano questa truffa l'uno contro l'altra, i loro sosia robot si innamorano e fuggono, costringendo Charles ed Elaine a collaborare per dare loro la caccia prima che le autorità scoprano il loro segreto.

Gli altri film in uscita a luglio: prime e seconde visioni

Muti (The Ritual Killer) - data di uscita 11 luglio

John Wick 4 - data di uscita 20 luglio

So tutto di te - data di uscita 25 luglio

The Covenant - data di uscita 27 luglio

Romantiche - data di uscita 31 luglio

Gli altri film in uscita a luglio: i titoli meno recenti

Anon - data di uscita 1 luglio

Colors - Colori di guerra - data di uscita 1 luglio

Rapina a mano armata - data di uscita 1 luglio

Il ritorno dei magnifici sette - data di uscita 1 luglio

Il ritorno dei morti viventi - data di uscita 1 luglio

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo - data di uscita 1 luglio

I magnifici sette - data di uscita 1 luglio

Le pistole dei magnifici sette - data di uscita 1 luglio

Ronin - data di uscita 1 luglio

Mister mamma - data di uscita 1 luglio

Strade violente - data di uscita 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero - data di uscita 1 luglio

Macchine mortali - data di uscita 1 luglio

La mummia (2017) - data di uscita 1 luglio

Capitan Mutanda - data di uscita 1 luglio

Baby boss - data di uscita 1 luglio

Pitch Perfect 3 - data di uscita 1 luglio

Atomica bionda - data di uscita 1 luglio

Mamma Mia! Ci risiamo - data di uscita 1 luglio

Pixels - data di uscita 1 luglio

Bad Boys - data di uscita 1 luglio

Man in the Dark - data di uscita 2 luglio

Gintama: The Final - data di uscita 14 luglio

Ocean's 8 - data di uscita 15 luglio

The Nun: La vocazione del male - data di uscita 15 luglio

Bentornato presidente - data di uscita 28 luglio

Io c'è - data di uscita 29 luglio