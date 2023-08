Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di settembre su Amazon Prime Video

Il calendario dei film in uscita a settembre 2023 su Prime Video è ricco e vario come non succedeva da tempo. Per questo mese, infatti, la piattaforma streaming di Amazon ha in rampa di lancio molti titoli interessanti.

Si inizia con il film thriller Fear the Night, si continua con il drammatico Sitting in bars with cake, si assiste alla realizzazione di un sogno in A Million Miles Away ma anche in Cassandro, e infine un classico action movie intitolato King of Killers. Ma occhio anche agli altri titoli in uscita a settembre, di cui trovate qui sotto l'elenco completo: tornano anche i film di Harry Potter.

La lista delle serie tv in uscita a settembre su Prime Video

Fear the Night (film Exclusive) 7 settembre

Tess è una veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess capisce la gravità della situazione e decide di reagire dando a sua volta la caccia agli aggressori. Scritto e diretto da Neil LaBute con Maggie Q, Kat Foster, Travis Hammer, Gia Crovatin.

Una torta per l'uomo giusto - Sitting in bars with cake (film Original) 8 settembre

Ispirato a una storia vera, Una torta per l'uomo giusto segue le vicende delle due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A'zion) che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa.

Nel corso del loro anno di "cakebarring", Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora. Una torta per l'uomo giusto non è solo una folle corsa attraverso alcuni dei più colorati locali di Los Angeles, ma anche una commovente celebrazione dell'amicizia femminile, della creazione di un'identità e della ricerca della gioia nei luoghi più inaspettati. Diretto da Trish Sie, vede nel cast Yara Shahidi, Odessa A'zion, con Ron Livingston e Bette Midler.

Le anticipazioni su Sitting in Bars with Cake - Una torta per l'uomo giusto

A Million Miles Away (film Original) 15 settembre

Ispirato alla vera storia dell'ingegnere aeronautico della NASA José Hernández, A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell'opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile. Il film è diretto da Alejandra Márquez Abella ed è interpretato da Michael Peña, Rosa Salazar, Bobby Soto, Sarayu Blue, Veronica Falcón, Julio César Cedillo, Garret Dillahunt ed Eric Johnson.

Cassandro (film Original) 22 settembre

Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre". In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita. Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams e vede nel cast Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio.

King of Killers (film Exclusive) 22 settembre

Garan (Alain Moussi) fa parte di un gruppo di sicari internazionali. La loro prossima missione è la più delicata della loro carriera. Sono incaricati di eliminare l'assassino più pericoloso del mondo, il re dei killer. Ma scopriranno che in realtà saranno loro ad essere braccati. Un action movie mozzafiato con i migliori interpreti del genere, tra cui spicca il massiccio Frank Grillo. Nel cast Alain Moussi, Frank Grillo, Stephen Dorff, Marie Avgeropoulos, Georges St-Pierre.

Gli altri film in uscita ad agosto: prime e seconde visioni

Il viaggio leggendario - data di uscita 1 settembre

Marry Me - Sposami - data di uscita 5 settembre

Quando - data di uscita 7 settembre

Missing - data di uscita 9 settembre

Women Talking - Il diritto di scegliere - data di uscita 12 settembre

L'ultima notte di Amore - data di uscita 18 settembre

Hypnotic - data di uscita 20 settembre

Denti da squalo - data di uscita 21 settembre

Ambulance (2022) - data di uscita 26 settembre

Gli altri film in uscita ad agosto: i titoli meno recenti

Figli delle stelle - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e la pietra filosofale - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e la camera dei segreti - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e il calice di fuoco - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e il principe mezzosangue - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 - data di uscita 15 settembre

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 - data di uscita 15 settembre

Tutta colpa di Giuda - data di uscita 15 settembre

Un boss in salotto - data di uscita 15 settembre

Blade Runner 2049 - data di uscita 21 settembre

Terminator Salvation - data di uscita 26 settembre