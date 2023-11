Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di dicembre su Amazon Prime Video

Com'è giusto che sia, l'elenco dei film in uscita a dicembre su Prime Video è a forti tinte natalizie, siete avvisati. Si inizia subito con il nuovo film delle feste di Eddie Murphy, poi piccola parentesi con un docufilm italiano intitolato RH+, ma ecco che arrivano Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale e il sequel Il tuo Natale o il mio 2.

Non dimenticate però di dare un'occhiata agli altri film non in esclusiva in uscita nelle prossime settimane, tra film recenti e grandi classici: la lista è, come ogni mese, lunghissima.

Buon Natale da Candy Cane Lane (film Original) - data di uscita 1 dicembre

Eddie Murphy è il protagonista di questa avventurosa commedia delle feste su un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia. Dopo che Chris (Eddie Murphy) stringe inavvertitamente un accordo con un'elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere più chance di vittoria, quest'ultima lancia un incantesimo che porta in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l'incantesimo di Pepper, combattere subdoli personaggi magici e salvare il Natale per tutti.

RH+ (film Exclusive) - data di uscita 5 dicembre

Salerno, primi anni 2000, le barche rientrano nel piccolo porticciolo mentre il sole non è ancora sorto. Da qui parte il racconto di un giovanissimo Rocco che lavora in pescheria per aiutare la sua famiglia. Questo docufilm racconta la storia di un ragazzo del sud, visceralmente legato alla sua terra e del percorso che lo ha portato ad essere uno degli artisti più importanti e influenti d'Italia.

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale (film Original) - data di uscita 8 dicembre

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale è un action comedy animato per famiglie destinato a entrare a far parte dei classici film sulle feste. Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor la vigilia di Natale, deve trasformarsi in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai supercattivi che vogliono rovinare le feste.

Prodotto da Warner Bros. Animation e basato sui personaggi della DC, Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale è doppiato da Yonas Kibreab, Luke Wilson, James Cromwell e David Hornsby ed è diretto da Mike Roth (Regular Show) da una sceneggiatura di Morgan Evans (Teen Titans Go!) e Jase Ricci (Batman: The Doom That Came to Gotham). Roth è anche executive producer, insieme a Sam Register (Looney Tunes Cartoons).

Your Christmas or mine? 2 (film Original) - data di uscita 8 dicembre

È il periodo più bello dell'anno... ma lo sarà anche per James e Hayley? Il padre di James ha invitato i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica sulle Alpi austriache, per conoscere la nuova fidanzata americana del figlio (interpretata da Jane Krakowski). Tuttavia, Geoff, il padre di Hayley, ha insistito per gestire la prenotazione per la sua famiglia e qualcosa si è chiaramente perso nella traduzione. Dopo un disguido con i mezzi di trasporto all'aeroporto, le due famiglie finiscono l'una nell'alloggio dell'altra, su lati diversi di una valle e agli estremi opposti della scala di valutazione di Tripadvisor. Riuscirà la relazione tra Hayley e James a sopravvivere a un altro turbolento Natale in famiglia o il loro futuro insieme è andato fuori pista?

Il tuo Natale o il mio 2 vede la partecipazione di Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Rhea Norwood e Jane Krakowski.

Silver and the Book of Dreams (film Original) - data di uscita 8 dicembre

La diciassettenne Liv si trasferisce a Londra con la madre Ann e la sorellina Mia. Quando Liv incontra il misterioso Henry, tutto cambia. Egli appartiene a un circolo segreto che ha la capacità di sognare a occhi aperti. Non sanno che la realizzazione dei loro sogni avrà un prezzo elevato.

Silver and the Book of Dreams è un adattamento cinematografico basato sul romanzo bestseller di Kerstin Gier. Nel cast internazionale troviamo: Jana McKinnon, Rhys Mannion, Chaneil Kular, Josephine Blazier, Théo Augier, Efeosa Afolabi, Riva Krymalowski, Nicolette Krebitz e Samirah Breuer.

Gli altri film in uscita a dicembre su Prime Video: prime e seconde visioni

Spider-Man: Across the Spider-Verse - data di uscita 30 novembre

All My Puny Sorrows - data di uscita 1 dicembre

Jurassic World - Il dominio - data di uscita 4 dicembre

L'ordine del tempo - data di uscita 14 dicembre

Il più bel secolo della mia vita - data di uscita 23 dicembre

Fidanzata in affitto - data di uscita 24 dicembre

The Machine - data di uscita 25 dicembre

Black Phone - data di uscita 25 dicembre

Morbius - data di uscita 26 dicembre

Cattiva Coscienza - data di uscita 27 dicembre

I Cavalieri dello zodiaco - data di uscita 28 dicembre

Amsterdam - data di uscita 30 dicembre

Gli altri film in uscita a dicembre su Prime Video: i titoli meno recenti

L'impiegato del mese - data di uscita 1 dicembre

RoboCop (2014) - data di uscita 1 dicembre

RoboCop (1987) - data di uscita 1 dicembre

La ragazza del treno - data di uscita 3 dicembre

Robin Hood - Principe dei ladri - data di uscita 3 dicembre

Bad Moms 2 - Mamme molto più cattive - data di uscita 6 dicembre

La maschera di Zorro - data di uscita 8 dicembre

Dragon Ball Z: Il più forte del mondo - data di uscita 9 dicembre

Dragon Ball: Il torneo di Miifan - data di uscita 9 dicembre

Charlie's Angels (2000) - data di uscita 14 dicembre

Charlie's Angels (2019) - data di uscita 14 dicembre

Charlie's Angels - Più che mai - data di uscita 14 dicembre

Wonder - data di uscita 21 dicembre

Il giorno più bello del mondo - data di uscita 31 dicembre

L'immortale - data di uscita 31 dicembre

Cetto c'è senzadubbiamente - data di uscita 31 dicembre