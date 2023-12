Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di dicembre su Amazon Prime Video

Bisogna essere onesti: a gennaio 2024 non sono moltissimi né particolarmente attesi i nuovi film in uscita su Prime Video: ci sono due commedie italiane, un film drammatico con Saoirse Ronan e Paul Mescal e un thriller con Kaley Cuoco (su cui puntiamo con decisione).

Meglio quindi dare un'occhiata alle trame e ai cast qui sotto per capire cosa fa per voi e cosa saltare a piè pari. E poi non dimenticate la lista degli "altri" film in uscita, ovvero quelli non in esclusiva Prime Video, perché questa lista sì che come al solito è densa di film da segnarsi in agenda...

Bang Bank (film Exclusive genere commedia) - data di uscita 3 gennaio

Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l'inaspettato arrivo di una donna con un'incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite.

Regia di I Ditelo Voi, con I Ditelo Voi, Martina Stella, Antonella Morea, Mario Porfito, Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia, produzione Minerva Pictures Group, Partenope Pictures Entertainment, Bronx Film.

Il Nemico (film Original genere drammatico) - data di uscita 5 gennaio

I candidati all'Oscar Saoirse Ronan e Paul Mescal sono i protagonisti di Il Nemico, un'ossessionante esplorazione del matrimonio e dell'identità in un mondo incerto. Hen e Junior coltivano un pezzo di terra isolato che appartiene alla famiglia di Junior da generazioni, ma la loro vita tranquilla viene messa in subbuglio quando uno sconosciuto (Aaron Pierre) si presenta alla loro porta con una proposta sorprendente. Sono disposti a rischiare la loro relazione, e forse la loro identità personale, per avere la possibilità di continuare a sopravvivere in un nuovo mondo? Basato sul romanzo dell'autore di bestseller Iain Reid, diretto da Garth Davis e co-scritto da Davis e Reid, l'immaginario ipnotico di Il Nemico e le persistenti domande sulla natura dell'umanità (e dell'umanità artificiale) danno vita a un futuro non troppo lontano. Il film è prodotto da Kerry Kohansky-Roberts, Garth Davis, Emile Sherman, Iain Canning.

Dobbiamo stare vicini (film Exclusive genere commedia) - data di uscita 10 gennaio

Biagio e Francesco, litigiosi vicini di casa, scoprono per caso l'esistenza di uno sgabuzzino segreto, murato in un'intercapedine tra i loro due appartamenti. Per assicurarsi la proprietà del vano, nella speranza che possa custodire qualcosa di prezioso, danno inizio ad un'improbabile ed esilarante caccia al tesoro, che finirà per coinvolgere tutti i vivaci abitanti del loro variegato condominio.

Un film di Gianluca Mattei e Mario Sanzullo, con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Paolo Conticini, produzione Atlante Produzioni in associazione con Medusa Film in collaborazione con Prime Video.

Gioco di ruolo (film Original genere thriller) - data di uscita 12 gennaio

Emma ha un marito meraviglioso e due figli nella periferia del New Jersey, ma ha anche una vita segreta come sicaria, un segreto che suo marito David scopre quando la coppia decide di rendere più piccante il loro matrimonio con un piccolo gioco di ruolo. Il cast comprende Kaley Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen e Bill Nighy.

Gli altri film in uscita a gennaio su Prime Video: prime e seconde visioni

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo - data di uscita 1 gennaio

L'ordine del tempo - data di uscita 2 gennaio

Insidious - La porta rossa - data di uscita 5 gennaio

The Marsh King's Daughter - data di uscita 6 gennaio

The Forgiven - data di uscita 15 gennaio

Supercool - Strafigo per un giorno - data di uscita 19 gennaio

Volevo un figlio maschio - data di uscita 23 gennaio

Killers of the Flower Moon - data di uscita 26 gennaio

L'ultima volta che siamo stati bambini - data di uscita 30 gennaio

Gli altri titoli in uscita a gennaio su Prime Video: i film più vecchi

G.I. Joe - La vendetta - data di uscita 1 gennaio

West Side Story - data di uscita 1 gennaio

Harry, ti presento Sally... - data di uscita 1 gennaio

Jurassic World - data di uscita 1 gennaio

Venom - data di uscita 1 gennaio

Easy Girl - data di uscita 1 gennaio

Whiplash - data di uscita 1 gennaio

Tutte le cose che non sai di lui - data di uscita 1 gennaio

Kevin James: Irregardless - data di uscita 23 gennaio