Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di novembre su Amazon Prime Video

Come sempre (o quasi), anche a novembre un lungo elenco di titoli aspetta gli appassionati di film. Si inizia con un documentario su Blanco, e poi arrivano tre commedie: due italiane - Elf Me con Lillo e Il migliore dei mondi con Maccio Capatonda - e una commedia ambientata in un liceo americano. E poi non dimenticate di scorrere la lista degli altri film non in esclusiva che usciranno su Prime nelle prossime settimane.

Bruciasse il cielo (docu-film Exclusive) - data di uscita 9 novembre

Blanco irrompe nel mercato italiano nel 2021 come un tornado. Il road movie Bruciasse il cielo ripercorre due anni di musica e viaggi con contenuti, brani e video inediti. Dalle sue primissime apparizioni su un palco alle immagini del suo primo tour “Blu Celeste”, dai viaggi in America a quelli in Bolivia per concepire l’album “Innamorato”, da performance esclusive in luoghi suggestivi a Venezia, Firenze e Napoli fino agli stadi dell’estate 2023.

Il migliore dei mondi (film Exclusive) - data di uscita 17 novembre

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. All'interno del film sarà presente il brano originale di M¥SS KETA, dal titolo Condannata a danzare, ispirato dal film e creato per accompagnare il protagonista nella sua evoluzione all'interno de "il migliore dei mondi". Regia di Danilo Carlani, Alessio Dogana, Marcello Macchia, con Maccio Capatonda, Martina Gatti e con Pietro Sermonti.

Bottoms (film Exclusive) - data di uscita 21 novembre

In questa audace commedia, due ragazze impopolari dell'ultimo anno delle superiori fondano un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader. E il loro assurdo piano funziona! Ma si sono forse cacciate in un guaio più grande di loro? Il film è diretto da Emma Seligman, scritto dalla stessa insieme a Rachel Sennott e prodotto da Elizabeth Banks, Max Handelman, Alison Small con executive producer Ted Deiker. La colonna sonora è firmata da Charli XCX e Leo Birenberg. Nel cast Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Galitzine con Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch

Elf Me (film Original) - data di uscita 24 novembre

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.

Il film è diretto da YouNuts! e vede protagonista Lillo Petrolo con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest' ultima scritta anche da Tommaso Renzoni.

Gli altri film in uscita a novembre su Prime Video: prime e seconde visioni

The Northman - data di uscita 7 novembre

Love Again - data di uscita 11 novembre

Demeter – Il risveglio di Dracula - data di uscita 13 novembre

Firestarter (2021) - data di uscita 14 novembre

Maxine's Baby: The Tyler Perry Story - data di uscita 17 novembre

Sisu - data di uscita 18 novembre

Uncharted - data di uscita 26 novembre

Scordato - data di uscita 27 novembre

Gli altri film in uscita a novembre su Prime Video: i titoli meno recenti

Brave ragazze - data di uscita 1 novembre

Io Sono Babbo Natale - data di uscita 1 novembre

Dragon Ball: la bella addormentata nel castello dei misteri - data di uscita 2 novembre

Dragon Ball: la leggenda del drago Shenron - data di uscita 2 novembre

BTS: Yet to Come - data di uscita 9 novembre

Natale sul Nilo - data di uscita 15 novembre

Innamorarsi a Natale - data di uscita 15 novembre

Natale in Sudafrica - data di uscita 15 novembre

Vacanze di Natale a Cortina - data di uscita 15 novembre

Vacanze di Natale 2000 - data di uscita 15 novembre

Natale a New York - data di uscita 15 novembre

Tutti per Uma - data di uscita 23 novembre

Fairy Tail: Dragon Cry - data di uscita 30 novembre