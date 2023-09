Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di ottobre su Amazon Prime Video

A ottobre 2023 i nuovi film in uscita su Prime Video sono parecchi e alquanto vari: si inizia subito con l'ultimo capitolo della saga sentimentale di After, si prosegue con il thriller con viaggio nel tempo di Totally Killer, si passa dal documentario su Mr. Dressup, si arriva in Spagna con la fantascienza di Awareness, si vola in America per la commedia "funeraria" di The Burial e si conclude in Italia con Addio al nubilato 2.

Ma fate attenzione anche agli altri film in uscita elencati al fondo, perché tra le prime e seconde visioni ci sono Spiderman: No Way Home e Downton Abbey II, e perché tra i titoli meno recenti torna la filmografia completa di James Bond.

After 5 (film Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l'impegno definitivo.

Il film è scritto e diretto da Castille Landon, e vede nel cast Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Stephen Moyer, Louise Lombard.

Totally Killer (film Original) - data di uscita 6 ottobre

35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, lo spregevole "Killer delle sedicenni" torna nella notte di Halloween per uccidere una quarta vittima. La diciassettenne Jamie (Kiernan Shipka), avendo ignorato i consigli iper protettivi di sua mamma (Julie Bowen), si trova faccia a faccia con il maniaco mascherato e mentre scappa si ritrova accidentalmente nel 1987, anno dei tre delitti. Trovandosi a fronteggiare la sconosciuta e oltraggiosa cultura degli anni 80, Jamie fa squadra con sua mamma adolescente (Olivia Holt) per sconfiggere il killer una volta per tutte, prima di correre il rischio di rimanere bloccata nel passato per sempre.

Il film è diretto da Nahnatchka Khan, nel cast troviamo Kiernan Shipka, Olivia Holt, Charlie Gillespie, Lochlyn Munro, Troy L. Johnson, Liana Liberato, Kelcey Mawema, Stephi Chin-Salvo, Anna Diaz, Ella Choi, Jeremy Monn-Djasgnar, Nathaniel Appiah and Jonathan Potts with Randall Park and Julie Bowen.

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (documentario Original) - data di uscita 10 ottobre

Il documentario racconta le origini e la storia del programma per bambini più amato del Canada, Mr. Dressup, che ha costruito un'eredità di gentilezza, pazienza, inclusione e creatività in 4.000 episodi per 29 anni sulla CBC. Con filmati e interviste mai visti prima, il documentario rivela le due passioni di Ernie Coombs: intrattenere gli altri con la meraviglia e la gentilezza dei bambini e l'amore per la moglie e la famiglia, che erano il suo sistema di sostegno e i suoi più grandi fan. Dai primi giorni di lavoro con Fred Rogers, alla straordinaria collaborazione creativa con la burattinaia Judith Lawrence (voce e creatrice di Casey e Finnegan), alle lotte per finanziare l'iconica serie e, infine, al suo secondo atto in tour nei campus universitari, il documentario mostra gli alti e i bassi della forza creativa che ha contribuito a crescere i bambini canadesi per oltre quattro decenni.

Awareness (film Original) - data di uscita 11 ottobre

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri. Diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc), il film Original spagnolo Awareness vede nel cast Carlos Scholz (Toy Boy, Feria: La luz más oscura), Pedro Alonso (Money Heist, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon).

The Burial: il caso O'Keefe (film Original) - data di uscita 13 ottobre

Ispirato ad una storia vera. Quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, il proprietario di un'impresa funebre Jeremiah O'Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l'azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l'improbabile coppia si unisce e denuncia la corruzione e l'ingiustizia razziale, in una storia di grande ispirazione.

Diretto da Maggie Betts e con la sceneggiatura di Doug Wright e Maggie Betts, il film è ispirato all'articolo del New Yorker scritto da Jonathan Harr e vede nel cast Tommy Lee Jones, Jamie Foxx, Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, con Bill Camp e Alan Ruck.

Addio al nubilato 2: L'Isola che non c'è (film Exclusive) - data di uscita 17 ottobre

Tornano per una nuova avventura le protagoniste di Addio al nubilato, Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Quando Eleonora (Liskova) viene scaricata all'altare, la sua luna di miele si trasforma in un viaggio della speranza. Dovrà viaggiare da Nord a Sud per esaudire l'ultima richiesta di suo padre: seppellire in un terreno al confine con la Slovenia una curiosa reliquia. Al suo fianco ci saranno le sue inseparabili amiche. Diretto da Francesco Apolloni, prodotto in collaborazione con Prime Video da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e dalla casa di produzione slovena Staragara Productions.

Gli altri film in uscita a ottobre 2023 su Prime Video: prime e seconde visioni

Troppo cattivi - data di uscita 2 ottobre

57 Seconds - data di uscita 4 ottobre

Redeeming Love - data di uscita 6 ottobre

Jigen Daisuke - data di uscita 13 ottobre

Spider-Man: No Way Home - data di uscita 15 ottobre

Camp - data di uscita 19 ottobre

Dual - data di uscita 20 ottobre

Silver Dollar Road - data di uscita 20 ottobre

The Other Zoey - data di uscita 20 ottobre

Mafia Mamma - data di uscita 23 ottobre

Winnie The Pooh: Sangue e miele - data di uscita 27 ottobre

65 - Fuga dalla Terra - data di uscita 29 ottobre

Downton Abbey II - Una nuova era - data di uscita 30 ottobre

L'esorcista del papa - data di uscita 31 ottobre

Gli altri film in arrivo: i titoli più vecchi

Spectre - data di uscita 1° ottobre

Skyfall - data di uscita 1° ottobre

Quantum of Solace - data di uscita 1° ottobre

Casino Royale - data di uscita 1° ottobre

La morte può attendere - data di uscita 1° ottobre

Il mondo non basta - data di uscita 1° ottobre

Il domani non muore mai - data di uscita 1° ottobre

GoldenEye - data di uscita 1° ottobre

007- Vendetta privata - data di uscita 1° ottobre

007 - Zona pericolo - data di uscita 1° ottobre

007 - Bersaglio mobile - data di uscita 1° ottobre

Octopussy - Operazione piovra - data di uscita 1° ottobre

Solo per i tuoi occhi - data di uscita 1° ottobre

Moonraker - Operazione spazio - data di uscita 1° ottobre

La spia che mi amava - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Vivi e lascia morire - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Una cascata di diamanti - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Si vive solo due volte - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Thunderball: operazione tuono - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Missione Goldfinger - data di uscita 1° ottobre

Agente 007, dalla Russia con amore - data di uscita 1° ottobre

Agente 007 - Licenza di uccidere - data di uscita 1° ottobre

Occupation: Rainfall - data di uscita 15 ottobre

Il Grinch - data di uscita 15 ottobre

L'amore non va in vacanza - data di uscita 15 ottobre

The Best Man Holiday - data di uscita 15 ottobre

Almost Christmas - Vacanze in famiglia - data di uscita 15 ottobre

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco - data di uscita 15 ottobre

Ocean's Twelve - data di uscita 15 ottobre

Ocean's Thirteen - data di uscita 15 ottobre

The Lego Movie - data di uscita 15 ottobre