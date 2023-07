Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di agosto

Vi sembrerà strano, ma ad agosto su Prime Video le nuove serie tv vi faranno venire i brividi. In uscita nel mese tipicamente delle vacanze estive, infatti, ci sono tre serie tra il thriller e il drammatico.

Si inizia con il tragico Ascolta i fiori dimenticati, che ci porta in viaggio alla scoperta della selvaggia natura australiana. Si prosegue con la nuova stagione (con nuova storia) di Cruel Summer, che mantiene la sua prospettiva triennale spostandosi però dai '90 ai 2000. E infine c'è l'inedita Harlan Coben's Shelter, che ci porterà a scoprire una serie di misteri. Non diciamo nient'altro, se non di consultare l'elenco completo delle nuove uscite seriali qui sotto.

Ascolta i fiori dimenticati (serie tv Original 2023) - data di uscita 4 agosto

Calendario uscita episodi: il 4/8 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana per quattro venerdì

Basata sul best-seller d’esordio di Holly Ringland The Lost Flowers of Alice Hart, la serie in sette episodi racconta la coinvolgente ed emozionante storia di Alice Hart. Quando Alice, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio, viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield flower farm, dove scopre che numerosi segreti si nascondono nel suo passato e in quello della sua famiglia.

Ambientato in Australia, con il suo paesaggio mozzafiato, e fiori e piante selvatiche autoctone che danno modo di esprimere l’inesprimibile, questo avvincente dramma familiare attraversa i decenni. Mentre cresce dal suo complicato passato, il viaggio di Alice raggiunge il climax emotivo quando si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama. Sigourney Weaver interpreta June Hart, Asher Keddie è Sally Morgan, Leah Purcell è Twig North, Frankie Adams è Candy Blue e Alycia Debnam-Carey è Alice Hart.

Cruel Summer stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 11 agosto

La seconda stagione della serie antologica Cruel Summer presenta un cast e un mistero completamente nuovi. Ambientato in un’idilliaca cittadina sul mare nel Pacifico nord-occidentale, il nuovo capitolo di Cruel Summer segue l’ascesa e il declino di un’intensa amicizia adolescenziale.

La storia viene raccontata su tre diverse linee temporali intorno all’anno 2000, e tutta la stagione, ricca di colpi di scena, segue l’inizio dell’amicizia tra Megan, Isabella e il migliore amico di Megan, Luke, lo sbocciare del triangolo amoroso e il mistero che influenza le loro vite nel corso del tempo. La serie è interpretata da Sadie Stanley, Lexi Underwood, Griffin Gluck, KaDee Strickland, Lisa Yamada e Sean Blakemore. Paul Adelstein e Braeden De La Garza interpretano personaggi ricorrenti.

Harlan Coben's Shelter (serie tv Original 2023) - data di uscita 18 agosto

Calendario uscita episodi: dal 18 agosto nuovi episodi ogni venerdì

Shelter segue la storia di Mickey Bolitar dopo che la morte improvvisa del padre lo porta a iniziare una nuova vita a Kasselton, nel New Jersey. Mickey si trova subito coinvolto nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley Kent, che lo porta a scoprire segreti inimmaginabili all'interno della loro tranquilla comunità di periferia. Con l'aiuto dei suoi amici - l'estroso Spoon e la riservata Ema - Mickey scardina l'apparente dormiente Kasselton per svelare un oscuro sotterraneo, che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti, leggende e forse anche alla sua complessa storia familiare.

La nuova serie thriller in otto episodi è un adattamento dell'opera dell'autore bestseller del New York Times Harlan Coben. La serie è interpretata da Jaden Michael nel ruolo di Mickey Bolitar, Constance Zimmer nei panni di Shira Bolitar, Adrian Greensmith come Arthur "Spoon" Spindell, Abby Corrigan nel ruolo di Ema Winslow, Tovah Feldshuh nei panni Bat Lady, Sage Linder come Rachel Caldwell, Brian Altemus nel ruolo di Troy e altri ancora. Gli showrunner ed executive producer Harlan Coben e Allen MacDonald sono affiancati dagli executive producer Edward Ornelas e Erik Barmack. Charlotte Coben è producer e Patricia Cardoso è regista ed executive producer.

Le altre serie in uscita ad agosto su Prime Video

Be Cool, Scooby-Doo! (stagione 1) - data di uscita 1 agosto

Baby Looney Tunes (stagione 2) - data di uscita 1 agosto

Fairy Tail (stagioni 1-2) - data di uscita 31 agosto