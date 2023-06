Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di luglio

Si prospetta un mese di luglio decisamente interessante su Prime Video, a giudicare dalle serie tv e dagli show in uscita. Interessante e vario.

Debutta la serie The Horror of Dolores Roach, tornano con le stagioni 2 The Summer I Turned Pretty e Good Omens, e tra gli show occhio ai consigli (da ridere) per genitori dei Pozzolis ma soprattutto non perdetevi il ritorno con la nuova edizione del mitico Takeshi's Castle, lo show che - grazie a Mai dire Banzai - lanciò la carriera televisiva della Gialappa's Band.

Infine, una chicca imperdibile anche tra i titoli diciamo di archivio, perché dal 1 luglio su Prime è disponibile la serie completa dell'indimenticabile Nip/Tuck. E allora scorrete la lista qui sotto e segnate in agenda gli appuntamenti da non perdere.

The Horror of Dolores Roach (serie tv Original 2023) - data di uscita 7 luglio

The Horror of Dolores Roach, basato sull'omonima serie podcast di successo su Spotify, è una leggenda urbana contemporanea ispirata a Sweeney Todd, che parla di amore, tradimento, droga, cannibalismo e sopravvivenza dei più forti. Dolores Roach (Justina Machado) viene rilasciata dopo un'ingiusta condanna a 16 anni di carcere e torna in una Washington Heights riqualificata. Dolores ritrova un vecchio amico tossico, Luis (Alejandro Hernandez), che le permette di vivere e lavorare come massaggiatrice nel seminterrato del suo negozio di empanadas. Quando la promessa della sua ritrovata stabilità viene rapidamente minacciata, "Magic Hands" Dolores è spinta al limite per sopravvivere.

A-Live! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere (show comico Exclusive) - data di uscita 7 luglio

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ovvero The Pozzolis Family, tornano insieme sul palco con un nuovo spettacolo intitolato A-Live! che dimostra come sopravvivere alla vita con i figli possa essere una cosa da ridere. Lo show unisce musica, stand-up, consigli e canzoni, in un'esperienza divertente e liberatoria per tutti i genitori o coloro che ci stanno pensando.

L'estate nei tuoi occhi stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 14 luglio

Modalità di uscita degli episodi: il 14/7 i primi tre episodi, a seguire un episodio a settimana

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ??Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Takeshi's Castle Japan (show Original 2023) - data di uscita 25 luglio

Girato nel Midoriyama Studio vicino a Tokyo, la stessa location del programma originale, su un sito di circa 20.000 metri quadrati, la nuova edizione di Takeshi's Castle prevede numerose e nuove prove. Oltre 300 partecipanti, selezionati tra oltre 1000 candidati, tenteranno di superare vari giochi complicati in questa nuova versione dello show.

Good Omens stagione 2 (serie tv Original 2023) - data di uscita 28 luglio

La nuova stagione esplorerà nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Avendo vissuto sulla Terra sin dall'inizio dei tempi e una volta sventata l'apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Riprendono il loro ruolo anche Jon Hamm come Arcangelo Gabriele, Doon Mackichan nei panni dell'Arcangelo Michele e Gloria Obianyo nel ruolo dell'Arcangelo Uriele. Tornano per questa stagione in nuovi ruoli Miranda Richardson nei panni del demone Shax, Maggie Service come Maggie e Nina Sosanya nel ruolo di Nina, e nuovi volti si uniscono al gruppo dei disadattati del Paradiso e dell'Inferno: Liz Carr nel ruolo dell'Angelo Saraqael, Quelin Sepulveda come Angelo Muriel e Shelley Conn nel ruolo del demone Beelzebub.

Le altre serie in uscita a luglio su Prime Video

Ben 10 (stagione 2) - data di uscita 1 luglio

Teen Titans Go! (stagione 2) - data di uscita 1 luglio

Batman: The Brave and the Bold (stagione 2) - data di uscita 1 luglio

Nip/Tuck (stagioni 1-6) - data di uscita 1 luglio

Chicago P.D. (stagione 8) - data di uscita 14 luglio

Gintama (stagione 7) - data di uscita 14 luglio

Masha e Orso (stagione 3) - data di uscita 18 luglio