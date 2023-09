Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di ottobre

Il calendario delle serie tv in uscita a ottobre 2023 su Prime Video presenta un palinsesto molto vario: ci sono due docu-serie, a loro volta su temi molto diversi tra loro, una nuova serie italiana, il ritorno di una serie comedy americana e la seconda stagione di uno show comico nostrano.

Nello specifico, si inizia con una docu-serie su uno strano gruppo online che prometteva agli adepti di trovare l'anima gemella, poi una docuserie sul più importante campionato giovanile di basket americano. La nuova serie italiana è Everybody Loves Diamonds, che esce lo stesso giorno della terza stagione di Upload.

E a fine mese c'è appunto il ritorno di Prova Prova Sa Sa, il "cugino" improvvisatore di LOL. Ah, attenzione anche alle altre serie a fondo pagina, perché oltre a tre anime c'è anche la seconda stagione dello spinoff Bosch: Legacy.

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe (docu-serie Original) - data di uscita 6 ottobre

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe si addentra nel mondo del Twin Flames Universe, un gruppo online gestito nella periferia del Michigan dagli affascinanti youtuber Jeff e Shaleia Divine. La promessa della coppia è quella di far incontrare i membri del gruppo con il partner perfetto, ma gli ex partecipanti descrivono gli sforzi estremi fatti per rivendicare la propria anima gemella. La giornalista Alice Hines scopre presto che la promessa del vero amore può avere un prezzo.

Con testimonianze reali da ex partecipanti, filmati esclusivi con i leader del gruppo Jeff e Shaleia e colloqui con le famiglie di coloro che sono ancora coinvolti, questa avvincente docu-serie racconta la storia delle origini del Twin Flames Universe fino ai giorni nostri, dove il gruppo è ancora attivo. Dall'incoraggiamento a inseguire furentemente gli ex, al tentativo di influenzare l'orientamento sessuale e l'identità di genere dei componenti del gruppo, ogni episodio svela una nuova scioccante verità dietro questa community online.

One Shot: Overtime Elite (docu-serie Original) - data di uscita 9 ottobre

One Shot: Overtime Elite esplora le vite della nuova generazione di stelle del basket dell'Overtime Elite provenienti da tutto il Paese, mentre affrontano varie sfide e allenamenti estenuanti per perseguire una carriera nel basket professionistico. Questa serie avvincente si immerge in ciò che serve davvero per arrivare al successivo: la grinta, il sacrificio, la perseveranza e la gloria che ne valgono la pena. La serie mette in luce lo straordinario viaggio di Amen Thompson e Ausar Thompson, mostrando la loro ascesa tra le migliori promesse della generazione emergente di stelle della pallacanestro e il loro percorso verso il Draft dell'NBA. One Shot: Overtime Elite porterà il pubblico dietro le quinte di una lega che sta sconvolgendo i tradizionali percorsi per giungere all'NBA e ispirando una generazione completamente nuova di giocatori di basket e di fan.

Everybody Loves Diamonds (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

La serie in otto episodi segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Kim Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia dell’Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. La serie Original italiana è ispirata al “Colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, ed è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell nel ruolo di Kahn.

Everybody Loves Diamonds è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Upload stagione 3 (serie tv Original) - data di uscita 13 ottobre

Upload è una serie comedy fantascientifica dall'autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations, King of the Hill) ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. E dimenticatevi di morire: sarete "caricati" in una realtà virtuale dell'aldilà e potrete godere di tutti i comfort di un resort di prima classe. A patto di poterselo permettere.

Nella terza stagione di Upload, riprendiamo la storia di Nora e Nathan, appena “scaricato”, mentre affrontano la loro relazione e corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e ad avere finalmente una vera vita insieme? O è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione d'amore. Nel mondo reale, Aleesha scala i ranghi di Horizen gestendo l'istruzione dell'IA e si imbatte in una nuova relazione sentimentale. E Luke, tutto solo a Lakeview, è costretto a trovare i fondi per pagare il suo soggiorno in paradiso, trovandosi così a lavorare nella Zona Grigia.

La serie è create da Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein. Nel cast Robbie Amell nel ruolo di Nathan, Andy Allo nei panni di Nora, Kevin Bigley come Luke, Allegra Edwards nel ruolo di Ingrid, Zainab Johnson come Aleesha e Owen Daniels nel ruolo di A.I. Guy.

Prova Prova Sa Sa stagione 2 (show Original) - data di uscita 26 ottobre

Torna il comedy show incentrato sull’improvvisazione con Frank Matano. In ogni puntata, i quattro comici protagonisti affrontano giochi e si esibiscono in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Tante le novità, nuovi giochi e ben nove performer: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: "La sorpresa Sa Sa", un’enorme scatola che nasconderà un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco.

Le altre serie tv in uscita a ottobre su Prime Video

Bosch: Legacy stagione 2 - data di uscita 20 ottobre

Soul Eater stagione 1 - data di uscita 31 ottobre

Goblin Slayer stagioni 1-2 - data di uscita 31 ottobre

Mobile Suit Gundam stagione 1 - data di uscita 31 ottobre