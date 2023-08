Serie tv Prime Video, la lista completa delle nuove uscite di settembre

Le vacanze sono finite, ma Prime Video pensa alla nostra tristezza da rientro e a settembre piazza una "serie di serie" per distrarci. Nel mese del ritorno a lavoro o a scuola, la piattaforma streaming di Amazon ha infatti predisposto un palinsesto molto fitto.

Seguendo il calendario, si inizia subito con la seconda stagione di La Ruota del Tempo, e vedremo dove ci porterà la seconda serie fantasy più importante e costosa di Prime (ovviamente dopo Gli Anelli del Potere).

Si prosegue poi con l'episodio backstage sanremese di The Ferragnez 2, e chissà cosa scopriremo di quei giorni turbolenti; il giorno dopo sarà la volta della nuova serie Wilderness, mentre a fine mese usciranno due serie spinoff, ovvero The Continental e Gen V, rispettivamente derivate dai film di John Wick e dalla serie cult The Boys. Di seguito l'elenco completo con le trame e tutti i link del caso.

La Ruota del Tempo stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 1 settembre

Calendario di uscita degli episodi: venerdì 1/9 i primi tre episodi, poi uno ogni settimana

La serie è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Rand al'Thor (Josha Stradowski, Gran Turismo), scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall'Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l'Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l'Oscuro, il male non è scomparso dal mondo.

Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità.

The Ferragnez: Sanremo Special (show Original) - data di uscita 14 settembre

The Ferragnez: Sanremo Special è un episodio speciale dello show Original italiano che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La settimana del Festival di Sanremo sta per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L'imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. Anche Fedez è nella “città dei fiori”, il seguitissimo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo, ma non è l'unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Infine, un inaspettato colpo di scena scombina l'equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. L'unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l'episodio speciale. The Ferragnez: Sanremo Special è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios.

Wilderness: Fuori controllo (serie tv Original) - data di uscita 15 settembre

Liv e Will sembrano avere tutto. Un matrimonio solido come la roccia. Una nuova vita entusiasmante a New York. Finché Liv non viene a sapere del tradimento. Partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare. Per Will è un'occasione per farsi perdonare. Per Liv è una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi.

Scritta e diretta da Marnie Dickens, selezionata nei BAFTA Breakthrough Brit, e basata sull'omonimo romanzo di B.E. Jones, Wilderness è una storia d'amore contorta, in cui una vacanza da sogno e un presunto "e vissero tutti felici e contenti" si trasformano rapidamente in un incubo. Nel cast Jenna Coleman, Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

The Continental: dal mondo di John Wick (serie tv Original) - data di uscita 22 settembre

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di?una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono. ?

The Continental è raccontato dal punto di vista del direttore dell'hotel, e segue le vicende di un giovane Winston Scott immerso nella malavita di una New York degli anni '70. Le vicende lo porteranno a scontrarsi con demoni della sua pasta per prendere il controllo dell'iconico hotel - hotel che funge da punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo. In questa serie Winston viene interpretato da Colin Woodell (The Flight Attendant), ruolo che nel franchise cinematografico è impersonato da Ian McShane.

Gen V (serie tv Original) - data di uscita 29 settembre

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

Le altre serie tv in uscita a settembre su Prime

Ben 10 (stagione 3) - data di uscita 1 settembre

Lady Oscar - data di uscita 1 settembre

City Hunter (stagioni 1-2) - data di uscita 1 settembre

The Handmaid's Tale (stagione 5) - data di uscita 15 settembre

Fairy Tail (stagioni 3-4) - data di uscita 30 settembre