Emilia Clarke, la "Daenerys" di GoT, sarà protagonista della serie Criminal su Prime Video

La bomba l'ha sganciata la rivista americana Variety, ed è di quelle destinate a far parlare a lungo: Emilia Clarke, l'attrice nota soprattutto per aver dato corpo e voce a Danerys Targaryen in Game of Thrones, torna sul piccolo schermo per fare da protagonista nella futura serie tv di Prime Video dal titolo Criminal.

Emilia Clarke in Criminal: il resto del cast

Clarke reciterà insieme a membri del cast già annunciati in precedneza, ovvero Charlie Hunnam, Richard Jenkins, John Hawkes, Adria Arjona, Logan Browning, Kadeem Hardison, Pat Healy, Taylor Sele, Gus Halper, Aliyah Camacho, Michael Mando, Marvin Jones III, Michael Xavier e Dominic Burgess.

Di cosa parla Criminal

La serie tv è tratta dall'omonima serie di fumetti, o per meglio dire graphic novel, creata da Ed Brubaker e disegnata da Sean Phillips, in cui una serie di personaggi criminali e le loro storie si scoprono come interconnesse e intrecciate tra di loro.

Il ruolo di Emilia Clarke

In particolare Clarke reciterà nei panni di Mallory, descritta come "una rapinatrice astuta e audace, veloce con la pistola quanto lo è con il suo ingegno. Parte di una squadra di rapinatori con Ricky Lawless (Halper), con cui ha una relazione appassionata in stile Bonnie e Clyde. Mallory è una donna al limite, che vive dalla parte sbagliata della legge e nasconde segreti che porteranno lei e i suoi compagni in una zona pericolosa".

Quando esce Criminal

Ancora nessuna informazione sulla data di uscita di Criminal, che presumibilmente arriverà sullo schermo nel 2025.