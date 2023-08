L'Estate nei tuoi occhi 3, c'è la conferma ufficiale di Prime Video

Come avevamo (facilmente) previsto, Prime Video ha confermato The Summer I Turned Pretty - L'Estate nei tuoi occhi per una terza stagione (ma non è ancora chiaro se sarà l'ultima, considerato che i romanzi da cui sono tratti sono 3).

La terza stagione in 10 episodi di L'estate nei tuoi occhi è stata annunciata dopo che la stagione 2 (di cui devono ancora uscire gli ultimi due episodi) ha avuto un incredibile successo, soprattutto tra le giovani spettatrici donne, risultando tra le 10 serie più seguite di sempre sul servizio e raddoppiando l'audience della prima stagione.

Quando esce L'Estate nei tuoi occhi 3?

Al momento si sa solo che la terza stagione della serie Original sarà disponibile in esclusiva su Prime Video prossimamente, ipoteticamente nell'estate 2024 ma potrebbe slittare anche più avanti.

A questa terza stagione, infatti, è stato dato il via libera ufficiale prima degli scioperi in corso a Hollywood e la produzione non inizierà fino a quando le trattative con i sindacati non saranno state risolte.

Le anticipazioni della stagione 3

Al timone della terza stagione de?L'estate nei tuoi occhi troviamo le?showrunner Jenny Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono anche executive producer, insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

Jenny?Han è l'autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e?L'estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri – la serie Prime Video L'estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner – e la serie Netflix XO, Kitty, uno spin-off dell'universo di To All the Boys, di cui è executive producer e co-showrunner.