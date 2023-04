Étoile, su Prime Video arriva la nuova serie dei creatori di Mrs. Maisel e Gilmore Girls

Neanche il tempo di salutare La fantastica signora Maisel (l'ultimo episodio della stagione finale uscirà il 26 maggio) ed ecco che già Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino - la coppia che ha dato vita anche a Una mamma per amica - sono al lavoro su una nuova serie tv per Prime Video.

La serie si chiama Étoile, anche qui ci sono protagoniste femminili come le Gilmore girls e mrs. Maisel, e Amazon ha già ordinato non una ma due stagioni, di cui almeno la prima sarà composta da otto episodi.

Quando esce Étoile

Ancora non c'è una data ufficiale di uscita della prima stagione di Étoile, che sicuramente non uscirà prima del 2024.

Il cast di Étoile

I creatori premiati agli Emmy Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino sono qui in veste di sceneggiatori, registi ed executive producer. Nel cast ci sono l'attore vincitore di un Emmy Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel), Camille Cottin (la serie originale di Call My Agent!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), e David Alvarez (West Side Story).

Di cosa parla la nuova serie dei Palladino

Ambientata a New York City e Parigi, Étoile segue i ballerini e lo staff artistico di due compagnie famose in tutto il mondo che con una scommessa ambiziosa scambieranno i loro allievi più talentuosi per salvare le loro storiche istituzioni.