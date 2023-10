Eveybody Loves Diamonds 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Oggi su Prime Video è uscita Everybody Loves Diamonds, la serie tv italiana con protagonista Kim Rossi Stuart. Considerato che a molti, noi compresi, la serie tv sta piacendo non poco, viene spontaneo porsi la domanda che ci siamo posti anche per le altre serie italiane prodotte da Amazon, ovvero: ci sarà una seconda stagione? Proviamo allora a dare una risposta.

Ci sarà una stagione 2 di Everybody Loves Diamonds?

A differenza di altre serie italiane Amazon Original - pensiamo ad esempio a Bang Bang Baby o a The Bad Guy - Everybody Loves Diamonds si presenta come una mini-serie.

Dato che parla di una storia vera (il celebre "colpo di Anversa"), e nonostante le differenze con i veri protagonisti siano evidenti fin dal cast, Everybody Loves Diamonds è quindi in teoria una serie composta di una sola stagione.

Al momento dunque, Prime Video non ha né cancellato né rinnovato la serie perché non era proprio previsto un seguito alla storia della gang capitanata da Leonardo Notarbartolo.

Se poi la serie sarà baciata da un clamoroso successo e autori e produttori troveranno l'accordo e le idee per continuare, potrebbe anche esserci una stagione 2, che magari potrebbe raccontare la storia di un'altra rapina famosa, possibilmente con un altro cast. Ma al momento ci pare un'ipotesi assolutamente improbabile.