Everybody Loves Diamonds è la nuova serie italiana che non potete perdervi

Everybody Loves Diamonds

Dal 13 ottobre su Prime Video è disponibile in streaming Everybody Loves Diamonds, nuova serie tv italiana prodotta da Amazon, con protagonista Kim Rossi Stuart e liberamente ispirata alla vera storia del colpo di Anversa del 2003.

Se andate di fretta e cercate una risposta veloce alla domanda "vale la pena di iniziare Everybody Loves Diamonds?", eccola: sì, assolutamente sì, anzi non potete perdervela. Se volete saperne di più seguiteci in questa recensione, che inizia con il riassunto della trama (senza spoiler).

Di cosa parla Everybody Loves Diamonds

Premesso che la serie è appunto ispirata a quello che i media internazionali hanno ribattezzato "la rapina del secolo", andiamo a capire come viene narrata la vicenda.

L'intreccio inizia dalla fine del colpo: Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), Ghigo (Gian Marco Tognazzi), Sandra (Carlotta Antonelli) e Alberto (Leonardo Lidi) si riuniscono e lasciano la zona del Diamond Centre di Anversa, per poi separarsi in attesa di ritrovarsi per spartire il clamoroso bottino.

L'ispettore Mertens (Johan Heldenbergh) stava per ricevere un'onorificenza al merito dal re del Belgio, ma la rapina fa saltare tutto e lo riporta al lavoro, per individuare i colpevoli di un furto potenzialmente in grado di dare una brutta mazzata alla reputazione del Paese tra i diamantai mondiali.

La rapina, però, sembra essere il proverbiale colpo perfetto, con tanto di piste false per mettere in difficoltà la polizia. Notarbartolo si gode il successo e si prepara a tornare a Torino, dalla moglie Anna (Anna Foglietta) con cui ha un negozio di gioielleria, e che tra l'altro è figlia di un generale dei carabinieri (Remo Girone).

Solo che noi sappiamo che, per quanto realizzato con estrema maestria, il colpo di Anversa non rimase impunito e Notarbartolo fu arrestato. Resta quindi da capire come sia stato incastrato e da chi. E, a ritroso, resta soprattutto da vedere come questa banda di ladri sia riuscita a rubare circa 100 milioni di euro in gioielli da uno dei luoghi più impenetrabili del mondo. Prima di scoprirlo, riguardiamo il trailer di Everybody Loves Diamonds.

Differenze e analogie con la storia vera

Come abbiamo detto scorrendo i nomi del cast, era evidente che la serie fosse diversa dalla storia vera già nella composizione della banda, che nella realtà era composta da cinque uomini mentre qui è composta da tre uomini e una donna.

Inoltre, la serie tv è ambientata al giorno d'oggi, come si capisce soprattutto dagli smartphone che utilizzano i personaggi, e che non esistevano nel 2003 quando fu realizzato il vero colpo di Anversa.

Un altro scostamento è nel personaggio della moglie di Notarbartolo, che nella serie si chiama Anna e nella realtà era Arianna Crudo e non era figlia di un carabiniere.

Tra le più significative similitudini con la vera storia del colpo di Anversa c'è invece la modalità del ritrovamento che portò gli inquirenti fino a rintracciare Notarbartolo, e - ma non vogliamo avventurarci in ipotesi a rischio spoiler - forse anche l'ipotesi avanzata da Notarbartolo per spiegare come nacque quella incredibile rapina.

Perché vedere Everybody Loves Diamonds

C'è poco da fare: la formula criminalità+commedia sarà anche già vista su Prime Video (cfr. Bang Bang Baby, The Bad Guy e Monterossi), ma funziona ogni volta.

Tensione e risate, indagini e gag, gli ingredienti sono semplici eppure perfetti. Everybody Loves Diamonds tiene incollati allo schermo dall'inizio alla fine con un ritmo incalzante che però trova spazio anche per momenti estremamente divertenti.

Kim Rossi Stuart, Gian Marco Tognazzi, Anna Foglietta, Remo Girone e tutto il resto del cast di interpreti italiani e internazionali danno vita alla sceneggiatura di Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini in modo impeccabile, e il regista Gianluca Maria Tavarelli dirige l'orchestra italo-belga alla perfezione.

La gestazione di questa serie è stata lunga, dal primo annuncio a oggi sono due anni e mezzo, ma è valsa decisamente la pena attendere per un prodotto italiano di questa qualità. Lo definiremmo un diamante, se non temessimo di fare una battuta troppo scontata.

Voto: 9