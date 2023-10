Everybody Loves Diamonds, la spiegazione del finale (un po' così) della serie

L'ottavo e ultimo episodio di Everybody Loves Diamonds risolve tutti i misteri di cui era intessuta questa pregevole serie tv italiana di Prime Video. Abbiamo visto come va a finire il confronto tra Leonardo e gli amici che lo hanno tradito, abbiamo capito chi era la "balena" Kahn e per chi lavorava l'avvocato Lovegrove, rispettivamente interpretati da Malcom McDowell e Rupert Everett. E soprattutto abbiamo visto chi si è preso il bottino.

Personalmente non abbiamo amato moltissimo il finale di questa serie, che riteniamo - nei suoi ultimi minuti - la parte meno riuscita di una serie altrimenti impeccabile. Ma prima di spiegare il perché, facciamo un riassunto dell'ultimo episodio.

Come inizia l'ultimo episodio di Everybody Loves Diamonds: figura di Mertens

L'inizio dell'ultima puntata è particolarmente soddisfacente, perché vediamo l'arrogante e razzista ispettore Mertens della Diamond Police che quando riceve l'informazione che tutti i diamanti sequestrati a Pradeep Kumar sono regolari si rende conto di essere stato fregato da Van de Velde, e di aver fatto una figura di... mertens.

Alberto, mentre è tra le braccia del ritrovato Massimo, intercetta una chiamata tra Sandra e Ghigo che si accordano per andare ad Anversa a ritirare il bottino con Anna, che li tiene in pugno. Alberto chiama Leonardo in carcere e il fratello gli dice di seguire i due traditori. E quindi ciao Massimo.

Ad Anversa intanto proseguono le proteste contro l'arresto di Pradeep Kumar, e Mertens si incontra con il giudice e il ministro che gli fanno ascoltare delle registrazioni (fatta da Van de Velde) in cui dice cose razziste su ebrei e indiani giainisti: e quindi o Mertens si dimette o lo scaricano pubblicamente.

Per chi lavora davvero l'avvocato Lovegrove

Pradeep Kumar viene quindi liberato, e poco dopo anche Leonardo, che esce dal carcere di Anversa (in realtà Le Vallette di Torino) con l'avvocato John Lovegrove, non prima di aver saldato i suoi debiti con Fagaré.

Mertens va quindi a cercare Van de Velde, che però nel frattempo ha lasciato gli arresti domiciliari e ha lasciato in casa sua un messaggio d'addio e vendetta per Mertens, con tanto di foto in cui mostra il dito medio.

Invece Notarbartolo ci mette un attimo, quando trova Van de Velde nel parcheggio della prigione, a realizzare che Lovegrove aveva bluffato: in realtà il suo cliente era appunto colui che aveva tentato il colpo anni prima, beccato da Mertens e copiato da Leonardo.

Quando Leo capisce che non ha a che fare con mafiosi vari prova a dire che non gli dirà niente, ma Lovegrove tira fuori una penna microcamera con cui ha registrato tutti gli incontri in carcere. Perciò, è meglio che Leo li porti dai suoi ex amici e dalla moglie, tenuti sott'occhio da Alberto mentre si preparano a ritirare il bottino.

Dov'è stato messo il bottino della rapina di Anversa

Questo miliardo di dollari di bottino, di fatto, non ha mai lasciato Anversa: il piano era infatti di nasconderlo in una mini-cassaforte all'interno di una delle cassette di sicurezza rimaste inviolate, perché su quelle la polizia non poteva indagare.

Il piano era di lasciarla lì per un anno, e poi di andarla a ritirare con Ghigo travestito da ebreo ortodosso, dopo avergli procurato un'identità finta per intestargli la cassetta in cui è stata nascosta la refurtiva.

Ghigo entra quindi in scena come Ezra Cohen e fa il suo ingresso all'Antwerp Diamond Center, dove ha solo un brivido quando lo fermano per fargli firmare il classico modulo per la privacy.

Il piano di Van de Velde e Lovegrove fallisce. Arriva la balena

Appena Leo spiega il piano a Van der Velde e Lovegrove entrano in scena gli uomini di Kahn, la balena a cui è impossibile opporsi. E infatti avvocato e cliente si rassegnano quasi subito mentre Leonardo viene preso in consegna e portato al cospetto del personaggio interpretato dal mitico Alex di Arancia Meccanica.

Leo viene portato in una stanza dove ci sono più sedie elettriche in tutto il Texas, e Kahn gliene fa "provare" una per farsi dire dove sono i diamanti. Ma quel tenerone di Notarbartolo sostanzialmente dice che non può dire nulla perché andrebbe di mezzo l'amata moglie. Piuttosto si fa friggere. Ma Kahn promette che Anna non sarà toccata e allora Leo spiega tutto.

Anche il piano di Ghigo, Sandra e Anna fallisce

Così quando Ghigo esce esultando dal Diamond Centre con la cassafortina, sia lui sia Sandra e Anna vengono sequestrati dagli uomini di Kahn e portati a una strana riunione con Leonardo, tra accuse e parole poco carine.

Mentre il povero Alberto viene beccato e portato insieme agli altri, la mini cassaforte viene aperta da Sandra... solo che è vuota! E quindi? Leonardo è certo che Sandra e Ghigo si siano già spartiti prima il bottino e abbiano inscenato il ritiro di oggi solo per fregare Anna. Sandra e Ghigo professano la loro innocenza e danno del bugiardo a Leo, ma Kahn gli crede e libera la famiglia Notarbartolo mentre porta i due traditori nel suo salottino elettrico.

Leonardo scopre le carte: dove aveva nascosto il bottino davvero e perché

Anna vuole andarsene da sola, ma Leo la raggiunge. Lei non vuole più saperne di lui dopo essere stata vittima di vent'anni di bugie, del tradimento con Judith Dewitt e, alla fine, pure dello smarrimento del bottino. Su quest'ultimo punto, però, Leo tira fuori il colpo di scena: la refurtiva non è persa, non l'hanno nascosta Sandra e Ghigo.

La realtà è che Leo aveva notato lo strano parlottare dei due complici, aveva intuito la voglia di rivalsa di Sandra per l'incarcerazione del padre, insomma aveva subodorato il tradimento e in relatà aveva nascosto il bottino non nella cassetta di "Ezra Cohen", ma in un'altra, mentre Ghigo si allontanava un attimo a prendere i diamanti falsi per depistare la polizia. E quindi dov'è stato messo il bottino? Nella cassetta di Levi, di cui Leonardo aveva chiesto l'accesso durante una sua visita in ospedale.

Il penultimo colpo di scena che chiude la serie: chi si tiene il bottino alla fine

E dopo un minuto buoni di Kim Rossi Stuart e anna Foglietta che "limonano" per festeggiare gli 899 milioni di euro, marito e moglie vanno con il ristabilito Levi a ritirare il vero bottino.

Leonardo, per ovvi motivi, resta fuori, la moglie accompagna Levi fingendosi sua assistente e finalmente hanno in mano i sacchetti da un miliardo di dollari in diamanti. Tutto finito? Non ancora, c'è ancora tempo per il penultimo colpo di scena.

Levi esce dal diamond Center e saluta da lontano Leo che aspetta in macchina col fratello Alberto, ma Anna non esce. Dopo un attimo di esitazione Leonardo capisce di essere stato fregato e va sul retro del palazzo, dove trova la moglie che esce in macchina tenendo per sé il bottino mentre lui urla disperatoi il suo nome.

Nell'ultima scena il vero Leonardo Notarbartolo

L'ultima scena vede la "rottura della quarta parete" di anna, che guarda in camera e spiega al pubblico di essersi meritata il bottino, con quel debutto pazzesco nel mondo dei ladri. D'accodo con lei è il suo autista, che in realtà è il vero Leonardo Notarbartolo.

Prima dei titoli di coda veniamo quindi a sapere che il vero Leonardo rapinò il Diamond Centre nel 2003 compiendo il più grande furto della storia. Ma lo sapevamo già. Tutto finito? Non ancora

L'ultimissimo colpo di scena di Kahn

Perché Kahn aveva capito che una donna che vale un miliardo di dollari va seguita fino all'ultimo, e così i suoi uomini la tengono a portata di vista. Ultimo intermezzo comico con Sandra e Ghigo e ora sì, articoli di giornale dell'epoca, informazione su Notarbartolo che oggi vive in provincia di Torino, mentre i diamanti non sono mai stati ritrovati, e titoli di coda. Finito tutto? Stavolta sì.

Cosa non ci ha convinto del finale

Il fatto che Kahn avesse capito tutto "salva" un po' il finale di questa serie, perché la fuga di Anna ha secondo noi ben poco senso. Capiamo il desiderio di vendetta e di rivalsa, ma così ha poco senso.

Dove potrebbe andare Anna con 899 milioni di euro, un marito legalmente innocente, un padre carabiniere e soprattutto due figli piccoli che ama e che la aspettano a Torino? Difficile credere che abbia deciso di tagliare i ponti con tutta la sua famiglia per sempre per vivere in incognito il resto della sua ricchissima vita. Molto meglio, a sto punto, che il bottino sia stato preso da Kahn.