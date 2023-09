Everybody Loves Diamonds, il trailer della nuova serie italiana di Prime Video

Ve ne abbiamo parlato la prima volta a maggio 2021, quando fu presentata ufficialmente insieme ad altre quattro serie tv italiane nel frattempo uscite su Prime Video: Bang Bang Baby, The Bad Guy, Prisma e Monterossi. Amazon l'ha poi confermata a ogni presentazione delle nuove produzioni italiane, nel 2022 e ancora di recente a luglio 2023.

Ora, finalmente, la serie tv italiana Everybody Loves Diamonds si prepara al suo debutto in streaming su Prime Video. In questo articolo, quindi, potete trovare tutte le immagini e le informazioni, dalla data di uscita al cast e alla trama, e infine il trailer ufficiale della serie.

Quando esce (e quanti episodi ha) Everybody Loves Diamonds

La serie tv è composta da otto episodi e sarà disponibile dal giorno venerdì 13 ottobre in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo (non è stata specificata la modalità di uscita, se cioè usciranno tutti gli 8 episodi insieme o ci saranno nuove puntate a uscita settimanale, quindi si deduce che uscirà la stagione completa).

Il cast e le guest star di Everybody Loves Diamonds

La nuova serie di genere "heist" (cioè "rapina") con risvolti da commedia è interpretata da Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e con la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell (l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica).

Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi

Di cosa parla la nuova serie tv italiana di Prime Video

La serie Original italiana è ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo". Everybody Loves Diamonds segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

La serie è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle, e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini.

Il trailer di Everybody Loves Diamonds

Ed ecco il trailer ufficiale della nuova serie tv italiana prodotta da Prime Video.