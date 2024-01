Expats 2 ci sarà? Il futuro (già scritto) della serie Prime Video con Nicole Kidman

Venerdì 26 gennaio su Prime Video sono usciti i primi due episodi (su sei in totale) di Expats, la nuova serie tv Amazon Original con protagonista la divina Nicole Kidman. La serie è girata e ambientata ad Hong Kong, dove durante le riprese ci furono diverse polemiche per l'esenzione alla quarantena preventiva anti-Covid di Kidman e soprattutto perché la trama della serie è stata accusata di soffiare sul fuoco delle difficoltà già esistenti a causa delle imposizioni della Cina su Hong Kong. Ma non è per questo che possiamo già dirvi che Expats 2 non ci sarà: le ragioni, infatti, non sono politiche, ma puramente narrative.

Perché Expats non avrà una stagione 2

La serie tv di Prime Video, infatti, è tratta dal romanzo del 2016 The Expatriates, della scrittrice hongkong-statunitense Janice Y. K. Lee, inedito in Italia. Expats è quindi stata presentata fin da subito come una limited series, una "serie limitata" o mini-serie che dir si voglia. E dunque non aspettatevi un seguito alla storia di Margaret.