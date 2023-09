Expats, su Prime Video la miniserie drammatica con Nicole Kidman

Su Prime Video è in arrivo una nuova miniserie drammatica, intitolata Expats e interpretata dalla magnifica Nicole Kidman. Qui potete trovare tutte le informazioni e le prime immagini della serie basata sul best seller internazionale The Expatriates scritto da Janice Y. K. Lee.

Quando esce Expats su Prime Video

La limited series, composta da sei episodi, uscirà su Prime Video a inizio 2024.

Il cast della miniserie

La serie, diretta da Lulu Wang, è interpretata dall'attrice Premio Oscar e vincitrice di numerosi Emmy Nicole Kidman (Big Little Lies, The Undoing, Nine Perfect Strangers), Sarayu Blue (Non ho mai..., Giù le mani dalle nostre figlie), Ji-young Yoo (Girl Power - La rivoluzione comincia a scuola, Smoking Tigers), Brian Tee (Chicago Med, Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra), e Jack Huston (House of Gucci, Fargo). Completano il cast Brian Tee, nel ruolo di Clarke (marito di Margaret), e Jack Huston, nei panni di David (consorte di Hilary).

Lulu Wang è la creatrice, regista e sceneggiatrice di Expats. È inoltre executive producer con Daniele Melia per Local Time. Nicole Kidman è executive producer con Per Saari per Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers), e con Alice Bell (The Beautiful Lie, The Slap), che è anche stata la prima sceneggiatrice ad entrare nel progetto della serie. Theresa Park per Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) e Stan Wlodkowski (The Old Guard) sono executive producers. Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), Gursimran Sandhu (Game of Thrones) e l'autrice Janice Y. K. Lee hanno scritto la sceneggiatura di Expats con Bell e Wang.

Di cosa parla la serie tv Expats

Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats si concentra su tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed eslpora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata.