Expats, la serie di Prime Video con Nicole Kidman è insopportabile

Nicole Kidman in Expats

Venerdì 26 gennaio su Prime Video sono usciti i primi due episodi su sei totali di Expats, mini serie tv con Nicole Kidman tratta dal romanzo del 2016 The Expatriates di Janice Y. K. Lee.

Pur essendo dunque ad appena un terzo della storia messa in scena da Lulu Wang, ci sentiamo già di dire che la visione di Expats può essere decisamente insopportabile, soprattutto se non ci arrivate preparati. Per essere il più possibile pronti, allora, vi consigliamo di leggere questa recensione, che inizia con il riassunto senza spoiler della trama di Expats.

Di cosa parla Expats

Per essere fedeli al nostro proposito di non rivelare dettagli che possano rovinare la visione della serie, partiamo dalla sinossi distribuita da Prime Video prima dell'uscita della serie: "Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats si concentra su tre donne americane: Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un'improvvisa tragedia familiare".

Per aggiungere qualche particolare, diciamo che la serie inizia con Margaret Woo che parla con un'organizzatrice di eventi per preparare la feste del 50° compleanno del marito Clarke (Brian Tee). Hilary e David Star sono vicini di casa dei Woo, e Hilary era anche intima amica di Margaret, ma "da quando è successa quella cosa" le due famiglie si sono un po' allontanate. Infine c'è "la maledetta" Mercy, che ha origini asiatiche ma è nata e cresciuta negli USA, finché una sua amica, anche lei asian-americana, decide di portarla con sé a Hong Kong per darle una seconda chance nella sua sfortunata vita.

La festa di compleanno di compleanno di Clarke permette quindi di conoscere meglio Margaret e la sua famiglia, e a un certo punto si capirà anche quale sia l'improvvisa tragedia familiare cui fa riferimento la sintesi distribuita da Prime Video. Ma per non spoilerare ci fermiamo qui consigliandovi di vedere il trailer di Expats. Vi avvisiamo, però: più sotto riveliamo qualcosa in più sulla tragedia in questione, se volete guardare la prima puntata senza sapere nulla è meglio se vi fermate qui.

Perché vedere e perché evitare Expats

Ultimo avvertimento: se avete figli e siete sensibili, la visione di Expats può risultare una tortura straziante, lo diciamo per esperienza diretta. Perché sì, se avete guardato il trailer probabilmente avrete compreso che la tragedia familiare a cui si fa riferimento è la scomparsa di uno dei figli di Margaret, un dramma per cui non è possibile non provare empatia.

E la lunga traiettoria che va da quando viene palesata la tragedia a quando essa viene rappresentata è qualcosa in grado di dilaniare l'anima, in cui sapere di stare assistendo a una tragedia non la rende più sopportabile ma al contrario più dolorosa.

Certo, Aristotele insegna che la tragedia può anche rappresentare una catarsi, una purificazione per chi la guarda. E non c'è dubbio che Expats sia una tragedia ottimamente rappresentata, con i suoi ritmi lenti e meditati, con quelle ambientazioni moderne e tradizionali che si confondono, con quei dialoghi che non spiegano ma lasciano intuire quello che nessuno vorrebbe intuire.

Insomma, non si può negare la pregevole fattura di questa miniserie che parla di espatriati ricchi ma non per questo felici. Poi ognuno dovrà fare i conti con la propria sensibilità prima di decidere se seguirla o meno, ma se non altro adesso sapete a cosa andate incontro schiacciando il tasto play del primo episodio di Expats.

Voto: 8