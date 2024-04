Fallout, le cose da sapere prima di vedere la serie Prime Video tratta dai celebri videogame

Ella Purnell nei panni di Lucy MacLean in Fallout

Dalle ore 3 dell'11 aprile è disponibile su Prime Video la prima stagione completa di Fallout, la serie tv creata da Lisa Joy e Jonatahn Nolan (Westworld, The Peripheral) e ispirata all'omonima serie di videogiochi post-apocalittici: una specie di "risposta" a The Last of Us, volendo...

Che conosciate perfettamente i giochi, o che vi approcciate alla serie tv senza averci mai giocato, può esservi utile una guida-recensione alla visione di Fallout. E allora iniziamo con una premessa fondamentale.

La serie tv Fallout non è l'adattamento di un videogioco di Fallout

Chiariamo subito una cosa: questa serie tv non è l'adattamento del primo videogioco Fallout uscito nel 1997 né di nessun altro gioco della serie di Falllout. Non è come la già citata The Last of Us, insomma.

Questa serie tv è ambientata nel mondo, o nell'universo narrativo dei giochi, ma i personaggi protagonisti e anche quelli secondari sono nuovi, creati apposta per la serie tv e mai apparsi nei videogame.

Ovviamente non mancano i riferimenti a personaggi, oggetti ed eventi che i videogiocatori di Fallout riconosceranno al volo, ma lo ripetiamo per l'ultima volta: la serie tv Fallout NON è l'adattamento di un particolare videogioco di Fallout.

Come e quando inizia Fallout

Un'altra precisazione che occorre fare riguarda il prologo della serie. Qui conosciamo Cooper Howard (Walton Goggins), una specie di John Wayne caduto in disgrazia al punto di prestarsi per fare l'animatore alle feste per bambini.

Il prologo in questione si svolge in una villa sulle colline di Los Angeles: la tv in bianco e nero, gli abiti e le automobili dei presenti sembrano indicare che a livello temporale ci troviamo negli anni '50 del '900, invece siamo nel 2077.

Lo si capisce da diversi indizi, che chi conosce Fallout riconoscerà più facilmente: lo skyline futuristico che si vede dal giardino, la breve apparizione di un robot-cameriera che si rivolge alla padrona di casa, e il fatto che i ragazzi si mettono a guardare il telefilm Grognak il barbaro, che nell'universo di Fallout è tratto da una serie di fumetti uscita dal 2021.

Quindi, che siate "falloutofili" o meno, questo è certo: il prologo si svolge il 23 ottobre 2077, il giorno in cui inizia e finisce la Grande Guerra nucleare, l'evento fondamentale di tutto questo mondo.

Perché sembra tutto ispirato agli anni '50?

Forse a questo punto è necessaria un'altra precisazione. Il prologo non è ambientato negli anni '50 del secolo scorso, ma tutta l'iconografia di Fallout sembra essere ispirata proprio a quel decennio, con uno straniante effetto di un futuro che sembra passato.

Questa è una caratteristica fondamentale di Fallout, in cui prende forma una realtà distopica (ben diversa da quella di For All Mankind, ad esempio) che a un certo punto si stacca dalla Storia reale, dove le tecnologie (i transistor, gli schermi), le fonti di energia (carbone e petrolio) e anche l'immaginario collettivo che va dai fumetti alle auto, sono in qualche modo ferme al 1950, un decennio in cui il timore di un'imminente guerra nucleare era, negli USA come in URSS, all'ordine del giorno.

In pratica, Fallout descrive un mondo in cui da quel decennio le cose sono andate peggiorando in ogni senso possibile, arrestando il progresso e rallentando lo sviluppo di nuove tecnologie, fino ai tragici eventi dell'ottobre 2077, il culmine di processi politici e bellici che per fortuna nel nostro mondo reale ci siamo risparmiati. Permettendoci, tra le altre cose, di evolverci, nel bene ma anche nel male.

Di cosa parla e quando è ambientata Fallout (no spoiler)

E dunque nel prologo vediamo l'origine di tutto, con le bombe atomiche che sconvolgono il mondo e uccidono il 90% delle forme di vita presenti sulla Terra.

Subito dopo, ci viene mostrato il presente della serie, che è il 2296, 219 anni dopo l'inizio, o la fine, di tutto o quasi. E conosciamo quindi Lucy (Ella Purnell), una giovane abitante del Vault 33, uno dei tanti "vault" (grossi bunker) in cui si sono rifugiati pochi fortunati quando sono scoppiate le bombe. Un qualcosa di simile a quello che abbiamo visto in serie come The 100 o Silo.

Ad ogni modo Lucy MacLean ci fa conoscere com'è la sua vita nel Vault 33, tra lezioni di storia (e sulla lavagna si intravvede un 2077 sotto il disegno del tipico "fungo" nucleare, a definitiva conferma di quanto detto prima) e supporto, con il fratello Norm, al padre Hank, che è il soprintendente (una specie di sindaco) del Vault 33. Lucy è particolarmente emozionata, perché "dopo anni di tresche tra cugini" ha ricevuto l'ok per sposare un membro (sconosciuto) del Vault 32.

E Lucy è anche fortunata, perché il suo promesso sposo è bello e prestante. Peccato, però, che il matrimonio vada in fumo per colpa di un gruppo di Predoni (banda di delinquenti che si aggirano nella Zona Contaminata a cui è ridotto tutto il mondo) che rapisce suo padre. E dunque ecco la missione di Lucy: uscire dal Vault 33 e affrontare il mondo esterno con le sue radiazioni e la sua violenza per ritrovare il padre.

Infine, dopo Cooper Howard e Lucy, c'è un terzo personaggio principale nella serie. Un giovane uomo di nome Maximus (Aaron Moten) che con il desiderio di "vendicarsi di chi gli ha fatto del male" sta svolgendo l'addestramento presso la Confraternita di Acciaio, uno speciale esercito indipendente nato poco prima della Grande Guerra e che ha come missione quella di trovare armi e reperti tecnologici pre-bellici per evitare che finiscano in mani sbagliate (la Confraternita nacque proprio quando un gruppo di militari-scienziati scoprirono degli esperimenti sugli umani effettuati da un'azienda sotto contratto del governo degli Stati Uniti). A questo punto possiamo fermarci nella presentazione, ma prima di passare al nostro giudizio sulla serie potrebbe interessarvi (ri)guardare il trailer ufficiale italiano di Fallout.

Fallout riuscirà a mettere d'accordo nuovi spettatori e vecchi giocatori?

Quando un mondo narrativo di una serie di libri, di videogiochi o di fumetti con una grande fan base viene trasposto in una nuova serie tv (o in un film), il primo dubbio è ormai questo: la nuova serie piacerà a chi conosce e ama quel mondo? E la risposta, molto spesso, è no: vedi Gli Anelli del Potere o la citata The Last of Us per fare due esempi.

In questo caso, poi, c'è anche da considerare che i coniugi Nolan-Joy sono reduci dal fallimento di non una ma ben due serie tv partite con grandi aspettative e poi cancellate prima della fine, ovvero Westworld (a proposito, impossibile non notare le somiglianze tra Howard Cooper e l'Uomo in nero) e The Peripheral.

Detto ciò, per quanto ci riguarda abbiamo visto questa prima stagione di Fallout senza aver mai giocato al videogame. E ci è piaciuta molto: a livello grafico è notevole l'impatto, i personaggi sono ben scritti e ben interpretati, la storia è appassionante e intricata ma senza esagerare con troppe informazioni comprensibili solo agli iniziati (cioè si può guardare anche senza sapere niente dei giochi).

Non sappiamo come reagiranno i fan storici di Fallout, ma se la serie vi piacerà e vorrete cercare informazioni su questo universo potete affidarvi, come abbiamo fatto anche per House of the Dragon o Gli Anelli del Potere, alle wiki gestite dai fan, in cui sono riportate biografie dei personaggi, cronologie degli eventi e ogni genere di curiosità (ad esempio c'è questa wiki in italiano o quest'altra in inglese). Per il resto, solo il tempo decreterà il successo o meno di questa produzione.

Voto: 8.2