Se non avete ancora visto "Fear the Night" su Prime Video, continuate così

Maggie Q nel poster del film

Il 7 settembre su Prime Video è uscito Fear the Night, film thriller con protagonista Maggie Q (che forse avete visto in Designated Survivor o in The Protégé, sempre più o meno nel ruolo della donna bella, dura e tostissima) che ha rapidamente scalato la classifica dei contenuti più visti sulla piattaforma streaming di Amazon.

Ebbene, se siete tra coloro che ancora non hanno visto Fear the Night ma da giorni si ripromettono di dargli una chance, vi suggeriamo di continuare a NON vederlo, e probabilmente è lo stesso consiglio che darebbe chiunque lo abbia visto fino alla fine. Se non vi fidate di questo suggerimento, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Fear the Night.

Di cosa parla Fear the Night

Tess (Maggie Q) è una veterana della guerra in Iraq nonché un alcolista che cerca di riprendersi. Ha un rapporto complicato con la sorella Beth, ma entrambe cercano di metterci una pietra sopra perché sta per iniziare l'addio al nubilato della sorellina Rose, la quale ha scelto di festeggiare con le amiche nella isolatissima casa di campagna dei genitori, nel deserto.

Peccato però che il film inizi con Tess che esce stravolta da quella casa, quindi è facile capire che non tutto alla festa andrà storta. Per capire cosa, quindi, ecco che la storia riparte dal giorno prima, con il viaggio delle ragazze verso la villa, un incontro spiacevole con dei pervertiti in un'area di servizio e quello, non molto più lieto, con i due uomini che lavorano come custodi della villa, appena venduta dai genitori di Tess, Beth e Rose.

Cosa succede alla festa? Quei custodi sono loschi come sembrano? Non diciamo niente per non spoilerare, ma avrete già capito che se c'è un ex militare in un film del genere è ovvio che sfrutterà le sue capacità. Qui sotto, comunque, il trailer ufficiale di Fear the Night.

Perché lasciar perdere questo film

Volendo riconoscere un pregio a Fear the Night (oltre al fatto che dura meno di un'ora e mezza), potremmo dire che è un film imprevedibile. Di una imprevedibilità, però, frutto di una scrittura e una regia completamente sconclusionate, dall'inizio alla fine.

Difficile trovare un senso in una storia che fa acqua da tutte le parti, con dialoghi imbarazzanti, cattivi che sembrano la parodia dei cattivi e la supereroina di turno che fa tutto quello che ci si può aspettare da lei.

In alcuni passaggi si ha la sensazione di essersi persi un dettaglio fondamentale, in altri si ha persino il timore che gli sceneggiatori si siano persi qualcosa, e alla fine permane il dubbio di non aver capito cosa sia successo, perché non può essere come sembra. Insomma, un disastro dalla prima all'ultima scena.

Voto: 4