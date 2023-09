I film, le serie e gli show in arrivo su Prime Video fino a fine 2023

Se non vi basta conoscere in anticipo i film e le serie tv in uscita ogni mese, Prime Video ha pensato a voi. La piattaforma streaming di Amazon, infatti, ha diffuso un lungo elenco di film, serie tv e show in arrivo nei prossimi mesi, ovvero da qui fino a fine 2023 (ma ci sono anticipazioni anche dall'anno prossimo).

Alcuni contenuti sono usciti da poco, altri sono già in calendario, per altri invece si tratta del primo annuncio. E non mancano i titoli italiani, sia tra i film sia tra le serie. Ma basta con gli spoiler, qui sotto la lista in ordine cronologico di quello che ci aspetta nei prossimi mesi.

La Ruota del tempo stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 1 settembre

La serie è basata sui best-seller fantasy di Robert Jordan La Ruota del Tempo. Rand al'Thor, scopre di essere il Drago Rinato, una pericolosa figura della storia destinata a salvare il mondo... o a distruggerlo. Nel tentativo di proteggerlo dall'Oscuro, un esercito di potenti donne deve fare i conti con il suo crescente potere e la sua invadente follia. La Ruota del Tempo gira e l'Ultima Battaglia si avvicina. Anche se Rand pensava di aver distrutto l'Oscuro, il male non è scomparso dal mondo. Nella seconda stagione, nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici di Two Rivers, ora sparsi per il mondo. La donna che li ha trovati e guidati non è ora in grado di aiutarli, devono quindi trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità.

Una torta per l'uomo giusto (film Original) - data di uscita 8 settembre

Ispirato a una storia vera, il film segue le vicende delle due migliori amiche Jane e Corinne che si trovano ad affrontare la vita nei loro vent'anni a Los Angeles. Corinne, estroversa per eccellenza, convince la sua timida ma estremamente talentuosa, migliore amica e pasticcera casalinga Jane a impegnarsi a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, pratica conosciuta anche come "cakebarring", con l'obiettivo di incontrare persone e sviluppare fiducia in se stessa. Nel corso del loro anno di cakebarring, Corinne riceve una diagnosi che le cambia la vita, e le due ragazze si ritrovano ad affrontare una sfida diversa da qualsiasi prova mai affrontata fino ad ora.

The Ferragnez 2 Sanremo Special (show Original) - data di uscita 14 settembre

Dopo le prime due stagioni di The Ferragnez – La serie, la giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo torna con un inedito episodio speciale che segue l'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

A million miles away (film Original) - data di uscita 15 settembre

Ispirato alla vera storia dell'ingegnere aeronautico della NASA José Hernández (Michael Peña), A Million Miles Away segue lui e la sua famiglia di agricoltori immigrati, in un viaggio lungo decenni: da un villaggio in Messico, ai campi della Valle di San Joaquin, fino alla Stazione Spaziale Internazionale. La determinazione di José culmina nell'opportunità di raggiungere una meta che sembrava impossibile.

Wilderness: Fuori controllo (serie tv Original) - data di uscita 15 settembre

Liv e Will sembrano avere tutto. Un matrimonio solido come la roccia. Una nuova vita entusiasmante a New York. Finché Liv non viene a sapere del tradimento. Partono per il viaggio che ha sempre sognato di fare. Per Will è un'occasione per farsi perdonare. Per Liv è una prospettiva molto diversa: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo e il luogo perfetto per vendicarsi.

Cassandro (film Original) - data di uscita 22 settembre

Gael García Bernal interpreta Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, che diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il "Liberace della Lucha Libre". Basato su una storia vera. Diretto dal regista Premio Oscar Roger Ross Williams.

The Continental: dal mondo di John Wick (serie tv Original) - data di uscita 22 settembre

La serie in tre parti esplorerà le origini dell'iconico hotel punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell'universo di John Wick. La storia sarà raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Gen V (serie tv Original) - data di uscita 29 settembre

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi a conoscenza del Compound V, i cui superpoteri non sono innati, ma sono stati loro iniettati. Questi giovani e competitivi eroi metteranno alla prova i propri limiti, sia fisici sia morali, nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola. Presto impareranno che l'ambizione necessita di sacrifici e che la differenza tra giusto e sbagliato non è così chiara come credevano. Quando gli oscuri segreti dell'università verranno a galla, gli studenti dovranno fare i conti con il tipo di supereroi che vogliono diventare.

After 5 (film Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

Il quinto e ultimo capitolo della saga di After vede Hardin fare fatica per andare avanti. Assediato dal blocco dello scrittore e dalla rottura con Tessa, Hardin si reca in Portogallo alla ricerca della donna a cui ha fatto un torto in passato e per ritrovare se stesso. Sperando di riconquistare Tessa, si rende conto di dover cambiare strada prima di prendere l'impegno definitivo.

Awareness (film Original Spagna) - data di uscita 11 ottobre

Ian, un adolescente ribelle che vive ai margini della società, può manipolare le menti grazie alla sua capacità di generare illusioni visive. Ian usa questa sua abilità per sopravvivere, compiendo piccole truffe. Ma quando una di queste andrà male e le sue illusioni saranno fuori controllo in pubblico, Ian diventerà il bersaglio di due organizzazioni rivali, che cercheranno di sfruttare i suoi poteri.

Everybody loves diamonds (serie tv Original Italia) - data di uscita 13 ottobre

La serie Original italiana in otto episodi è ispirata al "Colpo di Anversa" del 2003, definito dai media internazionali "il più grande furto di diamanti al mondo"e segue uno squinternato gruppo di ladri capeggiati da Leonardo Notarbartolo (Rossi Stuart), che, con un piano geniale, riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare pietre preziose per milioni di dollari.

Upload stagione 3 (serie tv Original) - data di uscita 20 ottobre

Nella terza stagione, Nathan è stato duplicato. Mentre il Nathan "scaricato" si ricongiunge con Nora, un addetto al servizio clienti di Horizen si accorge della sua assenza da Lakeview e ripristina un suo "upload" di backup. Ora più che mai, Nathan, Nora, Ingrid, Luke, Aleesha... e persino A.I. Guy, lottano per trovare un equilibrio nelle loro carriere, nella tecnologia e nell'amore tra il mondo reale e la realtà virtuale "dopo la vita".

Mafia Mamma (film Exclusive) - data di uscita 23 ottobre

Una donna proveniente dalla periferia americana si reca a Roma dopo aver inaspettatamente ereditato l'impero mafioso di suo nonno disconosciuto. Lì scopre che il desiderio del nonno, in punto di morte, era che fosse lei a guidare il suo impero mafioso. Così la sua vita cambia in un attimo, con sicari che cercano costantemente di assassinarla.

Invincible stagione 2 (serie tv Original) - data di uscita 3 novembre

Torna con una seconda stagione composta da otto episodi, la serie basata sull'innovativo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. La storia ruota attorno al diciottenne Mark Grayson, un ragazzo come tanti della sua età, tranne per il fatto che suo padre è (o era) il supereroe più potente del pianeta. Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

007: Road to a Million (serie show Original) - in uscita a novembre

La serie d'avventura unscripted ispirata a James Bond, 007: Road to a Million, vedrà i concorrenti competere in squadre di due persone in un'avventura globale per vincere il premio finale di un milione di sterline. Girato in numerosi luoghi iconici della saga di 007, questo format dall'alto impatto cinematografico sarà una vera prova di intelligenza, resistenza ed eroismo. Oltre a superare gli ostacoli, i concorrenti dovranno rispondere correttamente alle domande nascoste nelle diverse località del mondo per passare alla sfida successiva. Brian Cox (Succession) sarà "Il controllore", l'enigmatico personaggio che controlla il destino dei concorrenti.

Amazing - Fabio De Luigi (show Original) - in uscita nel 2023

Fabio De Luigi ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti. Suo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel protagonista di una notte in cui scoprirà, insieme agli spettatori, che il premio è un espediente per un viaggio comico e onirico tra amici prestigiosi e sorprese inaspettate, fino al palco e alla meritata statuetta. Con la partecipazione, tra gli altri, di Virginia Raffaele, Elio, Diego Abatantuono, Marco Mengoni.

Prova Prova Sa Sa stagione 2 (serie show Original Italia) - in uscita nel 2023

Torna il comedy show incentrato sull'improvvisazione con Frank Matano. In ogni puntata, i quattro comici protagonisti affrontano giochi e si esibiscono in sketch e sfide sempre diverse, scelte dal conduttore e dal pubblico. Tante le novità, nuovi giochi e ben nove performer: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi e Francesco Arienzo. In ogni appuntamento anche una nuova challenge: "La sorpresa Sa Sa", un'enorme scatola che nasconderà un ospite misterioso, svelato solo a fine puntata, con cui uno dei comici protagonisti dovrà improvvisare un gioco.

Monterossi stagione 2 (serie tv Original Italia) - in uscita nel 2023

Milano. Un imprenditore viene freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul corpo, un sasso. Per il sovrintendente Carella potrebbe trattarsi di una provocazione, un macabro scherzo. Per il collega Ghezzi, una firma. Per Flora de Pisis (Carla Signoris) è l'occasione perfetta per spingere gli ascolti di "Crazy Love". Carlo Monterossi (Fabrizio Bentivoglio), schifato dal cinismo televisivo della "regina dei cazzi degli altri" deve occuparsi del caso, controvoglia, cercando di limitare i danni. Ma arriva un secondo morto. Poi un terzo. Ognuno con la sua pietra addosso. Riuscirà Monterossi, con l'aiuto di Nadia e Falcone, a risolvere il caso anche questa volta?

Elf me (film Original Italia) - in uscita nel 2023

Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po' fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia, un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L'incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva, ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti.

Gigolò per caso (serie tv Original Italia) - in uscita nel 2023

Serie comedy in sei episodi con uno straordinario cast corale capitanato da Pietro Sermonti e Christian De Sica. Accanto a loro anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena, Marco Messeri, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, e le special guest star Isabella Ferrari, Gloria Guida e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De Sica), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la moglie (Angiolini) e in difficoltà economiche, Alfonso decide di rivoluzionare la sua esistenza e seguire le orme paterne, scoprendo una versione di sé del tutto inaspettata.

Me contro Te: La famiglia reale stagione 2 (serie tv Original Italia) - in uscita nel 2023

Sofì e Luì dopo il loro viaggio in giro per il mondo ritornano al palazzo reale con i nipoti della regina: Emma è la solita irriverente, disprezza tutto ciò che riguarda il mondo dei reali e si diverte a scatenarsi con la sua batteria, Tronaldo è sempre più preso dalle sue giocate a bocce con i suoi amici anziani mentre Divina è riuscita nel suo intento di diventare un'influencer famosa, così al castello arriva anche Irene, la sua assistente, una ragazza dolce e gentile amante dei fumetti. Bruno e Cornelia che continuano a prendersi cura del castello hanno assunto un aiuto cuoco, Milo, un ragazzo simpaticissimo, ma che si rivelerà un gran pasticcione!

Il migliore dei mondi (film Original Italia) - in uscita nel 2023

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni '90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé. Diretto da Marcello Macchia (aka Maccio Capatonda), Danilo Carlani e Alessio Dogana, il film ha come protagonisti Marcello Macchia, Pietro Sermonti e Martina Gatti.

Your Christmas or mine 2 (film Original UK) - in uscita nel 2023

Si sono scambiati il Natale - di nuovo! Lord Humphrey invita i Taylor a trascorrere il Natale in una lussuosa località sciistica delle Alpi francesi per far loro conoscere la sua nuova fidanzata americana. Ma Geoff, il padre di Hayley, insiste per gestire la parte di prenotazione della sua famiglia e qualcosa va storto, dato che le due famiglie si ritrovano nelle rispettive sistemazioni, su versanti diversi di una valle e agli estremi opposti della scala di valutazione di Tripadvisor.

Los Farad (serie tv Original Spagna) - in uscita nel 2023

Marbella, anni '80: Oskar sogna di aprire una palestra e, con l'aiuto di Sara Farad, finisce per introdursi nell'affascinante mondo della Costa del Sol con il suo jet set, le sue eccentricità e la sua geopolitica. Questo nuovo mondo gli si apre grazie ai Farad, una famiglia che gli offre un futuro, ma con il più inaspettato dei mestieri: il traffico di armi. Serie in otto episodi con Miguel Herrán (La casa di carta) e Susana Abaitua (Patria).

Bonus: alcuni titoli in uscita nel 2024

Citadel: Diana

Antonia

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo stagione 4

Karaoke Night - Talenti senza vergogna

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro

No Activity - Niente da segnalare

Pensati Sexy

Sono Lillo stagione 2

Sul più bello - La serie