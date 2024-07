Le serie tv e i film Prime Video più attesi di agosto 2024

Già in cerca di informazioni su cosa uscirà in streaming su Prime Video ad agosto? Qui trovate le principali novità che debutteranno sulla piattaforma di amazon il mese prossimo.

Si inizia con la serie animata Batman: Caped Crusader, poi arriveranno due film: il thriller One Fast Move con KJ Apa e la commedia d'azione Jackpot, con Awkwafina e John Cena. Infine, verso la fine del mese di agosto, la novità sicuramente più attesa: la seconda stagione dell'epica serie fantasy Gli Anelli del Potere. Qui sotto tutte le informazioni su trame e date di uscita, iniziate a prendere nota!

Batman: Caped Crusader (serie tv animata) - data di uscita 1 agosto

Benvenuti a Gotham City, dove i corrotti sono più numerosi dei buoni, i criminali imperversano indisturbati e i cittadini rispettosi della legge vivono in un costante stato di terrore. Forgiato dal fuoco della tragedia, il ricco Bruce Wayne diventa qualcosa di più e, allo stesso tempo, meno che umano: BATMAN. La sua crociata personale per la giustizia attira alleati inaspettati all'interno del Dipartimento di Polizia di Gotham City (GCPD) e del Gotham City Hall, ma le sue azioni eroiche finisco per generare conseguenze letali e impreviste.

La serie è una rivisitazione della mitologia di Batman attraverso lo sguardo visionario degli executive producers J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm. Basata sui personaggi della DC, Batman: Caped Crusader è prodotta dalla Warner Bros. Animation, dalla Bad Robot Productions di Abrams e dalla 6th & Idaho di Reeves. Oltre ad Abrams, Reeves e Timm, tra gli executive producers figurano anche Ed Brubaker, James Tucker, Daniel Pipski, Rachel Rusch Rich e Sam Register.

One Fast Move (film Original) - data di uscita 8 agosto

One Fast Move è un thriller di azione e avventura su un giovane sfortunato che cerca il padre da cui si era separato per aiutarlo a perseguire il suo sogno di diventare un pilota motociclistico professionista. Con l'aiuto dell'amore della sua piccola città e del proprietario di un negozio di motociclette che gli fa da mentore, inizia ad abbattere i muri che l'assenza di suo padre aveva costruito.

Jackpot (film Original) - data di uscita 15 agosto

In un prossimo futuro, in California è stata fondata una "Grande Lotteria" il cui "trucco" è uccidere il vincitore prima del tramonto per rivendicare legalmente il suo jackpot multimiliardario. Quando Katie Kim (Awkwafina) si trasferisce a Los Angeles, si ritrova erroneamente con il biglietto vincente. Nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde di cacciatori di jackpot, unisce con riluttanza le forze con l'agente amatoriale di protezione della lotteria Noel Cassidy (John Cena) che farà tutto ciò che è in suo potere per farla arrivare al tramonto in cambio di una parte del suo premio. Tuttavia, Noel deve affrontare il suo astuto rivale Louis Lewis (Simu Liu), che cerca anche lui di riscuotere la commissione di Katie a tutti i costi. Jackpot! è diretto da Paul Feig e scritto da Rob Yescombe.

Gli Anelli del Potere 2 (serie tv Original) - data di uscita 29 agosto

Nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, l'Oscuro Signore in ascesa deve ora contare sulla sua astuzia per ricostruire la sua forza e vigilare sulla creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di soggiogare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Partendo dalla portata epica e dall'ambizione della prima stagione, questo nuovo capitolo immerge anche i personaggi più amati e vulnerabili in una crescente ondata di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che è sempre più sull'orlo del baratro.

Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi... mentre le amicizie si incrinano e i regni cominciano a sfaldarsi, le forze del bene lotteranno sempre più valorosamente per aggrapparsi a ciò che per loro conta più di tutto... esserci l'uno per l'altro.