Due film e due serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Questa su Prime Video è la settimana della fantastica signora Maisel, la cui premiatissima serie tv è arrivata all'ultima stagione. Ma cosa guardare prima dopo e durante?

Tra le novità c'è una serie tv francese sequel del cult L'appartamento spagnolo e un film tratto da una drammatica storia vera. Per quanto riguarda i contenuti in scadenza, vi segnaliamo in particolare un film ambientato in una notte romana, intitolato 2night. A voi la scelta.

The Marvelous Mrs. Maisel (serie Original stagione 5) - data di uscita 14 aprile

Modalità di uscita: il 14/4 i primi tre episodi, seguiti da nuovi tre ogni settimana

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere.

Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Salade Grecque (serie tv Amazon Original) - data di uscita 14 aprile

Ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, la serie Original francese Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy di L’appartamento spagnolo, mentre s’imbarcano in una nuova avventura ad Atene. Greek Salad segue i fratelli Mia, una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle che non vuole per niente assomigliare ai suoi genitori, e Tom, un venticinquenne insicuro ma equilibrato, mentre le loro vite tornano a schiantarsi l’una contro l’altra quando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno.

Tom vola ad Atene per riallacciare il rapporto turbolento con la sorella, ma non è pronto per l’avventura che sta per intraprendere. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa, ma la loro esperienza è molto diversa dalla vita spensierata dei loro genitori a Barcellona nei primi anni 2000. Greek Salad metterà in luce la gioventù europea, le esperienze e i problemi che i giovani si trovano ad affrontare al giorno d’oggi. Diretta da Cédric Klapisch, Lola Doillon e Antoine Garceau (Chiami il mio agente!). Con Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly.

Sulle ali dell'onore - Devotion (film Exclusive) - data di uscita 13 aprile

Devotion, un'epopea di guerra aerea basata sull'omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina statunitense durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos. Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas.

2night (film 2017) - data di scadenza 13 aprile

Due trentenni si incontrano in un locale trendy di Roma, si piacciono immediatamente e decidono di passare la notte insieme. Ma trovare parcheggio al quartiere Pigneto è praticamente impossibile, e i due sono costretti a girare in macchina per ore. Lui ha una valigia nel bagagliaio e un segreto da custodire. Lei ha un atteggiamento aggressivo e una fragilità nascosta da difendere.

Link Prime Video