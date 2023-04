Due film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi escono i primi tre episodi della quinta e ultima stagione de La fantastica signora Maisel. Per il resto, se questo week end cercate qualcosa di nuovo su Prime Video vi consigliamo i film Sulle ali dell'onore e Il collezionista di carte. Se invece non volete farvi sfuggire qualche titolo in scadenza, occhio alla serie The Looming Tower. A voi la scelta e buon week end!

The Marvelous Mrs. Maisel (serie Original stagione 5) - data di uscita 14 aprile

Modalità di uscita: il 14/4 i primi tre episodi, seguiti da nuovi tre ogni settimana

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge Maisel ha tenuto duro per tutta la quarta stagione per ricostruire la sua carriera e reputazione. Gli ultimi momenti della precedente stagione avevano visto Midge lasciare il Carnegie Hall rinfrancata e pronta ad affrontare qualsiasi tempesta di neve le venisse incontro. Dopo un’epifania di fronte al cartellone innevato del The Gordon Ford Show, Midge è pronta ad “Andare avanti” e a lottare per la sua ascesa alla fama – munita solo della sua lingua brillante e affilata e niente da perdere.

Nella quinta e ultima stagione, Midge si trova più vicina che mai al successo che aveva sognato per poi scoprire che “più vicina che mai” è ancora molto lontano.

Sulle ali dell'onore - Devotion (film Exclusive) - data di uscita 13 aprile

Devotion, un'epopea di guerra aerea basata sull'omonimo bestseller, racconta la straziante storia vera di due piloti di caccia d'élite della Marina statunitense durante la guerra di Corea. I loro eroici sacrifici li avrebbero resi i più celebri gregari della Marina. Diretto da J. D. Dillard, il film è basato sul libro di Adam Makos. Il cast è composto da Jonathan Majors, Glen Powell, Christina Jackson, Thomas Sadoski, Joe Jonas.

Il Collezionista di Carte (film 2021) - data di uscita 14 aprile

Il Collezionista di Carte si pregia dell’intensità cinematografica della regia di Paul Schrader e della produzione esecutiva di Martin Scorsese. Un ex inquirente militare, perdutosi poi nel gioco d’azzardo, è ossessionato dai fantasmi delle sue decisioni passate.

The Looming Tower (serie tv, 1 stagione) - data di scadenza 19 aprile

La torre all'orizzonte traccia la crescente minaccia di Osama Bin Laden e di Al-Qaeda alla fine degli anni '90 e narra come la rivalità tra l'FBI e la CIA in quel periodo possa aver inavvertitamente posto la via per la tragedia dell'11 settembre 2001. Questa nuova serie drammatica è basata sul saggio vincitore del premio Pulitzer di Lawrence Wright.

