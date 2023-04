Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In cerca di consigli per decidere cosa guardare su Prime Video? Eccoci con il nostro consueto appuntamento in cui segnaliamo i titoli di nuova uscita e i contenuti in scadenza del catalogo della piattaforma streaming di Amazon.

Tra le novità, da non perdere c'è la serie tv Dead Ringers, ma ve lo ricorderemo ancora venerdì tra i suggerimenti del week end (sotto trovate comunque le principali informazioni). Giovedì invece esce un film di azione dal titolo Caccia all'agente Freegard, ma nell'attesa ecco quattro film prossimi alla cancellazione: ...e ora parliamo di Kevin, Visioni dal futuro, Alice e Peter e Religiolus - Vedere per credere. A voi la scelta!

Caccia all'agente Freegard - Rogue Agent (film Exclusive) - data di uscita 20 aprile

Il seducente Robert Freegard (James Norton) si finge agente segreto dell'MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità. Parte, così, una caccia all'uomo ad alto rischio... Il film è diretto da Declan Lawn e Adam Patterson.

Dead Ringers - Inseparabili (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 aprile

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

...e ora parliamo di Kevin (film 2012) - data di scadenza 19 aprile

Eva mette da parte ambizioni e carriera per dare alla luce Kevin. La relazione tra madre e figlio è però molto difficile sin dai primissimi anni. A quindici anni Kevin compie un gesto irrazionale ed imperdonabile agli occhi dell'intera società. Due anni dopo, Eva ripercorre i ricordi, in cerca delle proprie mancanze, delle proprie responsabilità e di un perché.

Visioni dal futuro (film 2005) - data di scadenza 19 aprile

Sopravvissuto alla morte dopo un catastrofico incidente stradale, il detective Jack Barnes inizia ad avere terrificanti premonizioni di orribili disastri. Inizialmente non gli dà importanza ma, quando il contenuto delle visioni.

Alice e Peter (film 2021) - data di scadenza 22 aprile

Alice nel paese delle meraviglie e Peter Pan sono fratelli. Quando il loro fratello maggiore muore in un incidente, i due dovranno salvare i genitori dalla spirale della disperazione. Con Angelina Jolie.

Religiolus - Vedere per credere (film 2008) - data di scadenza 23 aprile

Noto per le sue abilità analitiche e per la sua caratteristica irriverenza, Bill Maher applica la sua proverbiale onestà e il suo tipico senso dell'ironia per compiere interviste sul tema di Dio e della religione, trasportandoci assieme a lui in un provocatorio e turbolento viaggio spirituale presso i siti religiosi del mondo. Diretto da Larry Charles, regista de Il dittatore, Brüno e Borat.

