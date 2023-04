Cinque film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Come ogni venerdì ecco i nostri consigli streaming per chi cerca novità o titoli in scadenza su Prime Video. Partendo dalle novità, vi segnaliamo ancora l'uscita di Dead Ringers - Inseparabili, la serie tv remake dell'omonimo film anni '80 di David Cronenberg.

Ancora tra le nuove uscite, due film: l'italiano-nepalese Il ragazzo e la tigre e l'hollywoodiano Caccia all'agente Freegard. Tra i contenuti in scadenza altri tre film: Adaline - L'eterna giovinezza, Tu mi nascondi qualcosa e Candyman. A voi la scelta e buon week end.

Il ragazzo e la tigre (film 2022) - data di uscita 17 aprile

Rimasto solo al mondo dopo il terremoto che ha devastato il Nepal, Balmani scappa dall’orfanotrofio e si inoltra nella foresta. Il suo destino si incrocia con quello di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato dai bracconieri. Il ragazzino riesce a liberare il tigrotto e lo porta con sé, convinto che, se riusciranno a raggiungere il monastero Taktsang, saranno salvi entrambi... Regia di Brando Quilici, con Claudia Gerini, Sunny Pawar, Yoon C. Joyce.

Link Prime Video

Caccia all'agente Freegard - Rogue Agent (film Exclusive) - data di uscita 20 aprile

Il seducente Robert Freegard (James Norton) si finge agente segreto dell'MI5 sotto copertura, circuendo innumerevoli vittime. La sua carriera di truffatore, però, è in bilico quando Alice (Gemma Arterton), una donna inizialmente innamorata di lui, incomincia a nutrire dei sospetti sulla sua vera identità. Parte, così, una caccia all'uomo ad alto rischio... Il film è diretto da Declan Lawn e Adam Patterson.

Link Prime Video

Dead Ringers - Inseparabili (serie tv Amazon Original) - data di uscita 21 aprile

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Adaline - L'eterna giovinezza (film 2015) - data di scadenza 23 aprile

Dramma sentimentale con H. Ford e B. Lively. Per Adaline, nata nel 1908, il tempo si è fermato. L'incontro con l'affascinante Ellis Jones cambierà la sua vita.

Link Prime Video

Tu mi nascondi qualcosa (film 2018) - data di scadenza 25 aprile

Valeria, investigatrice privata distratta, pedina la persona sbagliata e rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto perde la memoria dopo un incidente e al suo capezzale si presentano ben due mogli. Linda fa la pornostar ma il suo compagno Ezio non mostra segni di gelosia, almeno fin quando non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l'attore con cui lavora sul set...

Link Prime Video

Candyman (film 2021) - data di scadenza 26 aprile

La regista/sceneggiatrice Nia DaCosta e gli scrittori/produttori Jordan Peele e Win Rosenfeld ci riportano nel quartiere di Cabrini Green, dove la leggenda ebbe inizio. In questo nuovo terrificante capitolo, osate dire il suo nome... Candyman…

Link Prime Video