Quattro film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Siamo onesti: è un week end per "tirare il fiato" su Prime Video. Nel senso che di grossa novità in esclusiva c'è solo il film romantico Perfect Addiction, quindi è l'occasione giusta per finire di vedere le ultime grandi uscite rimaste in sospeso (ad esempio avete visto Clarkson's Farm 2? E la recentissima Sciame?).

Per il resto, di recente acquisizione c'è una commedia italiana con un cast di lusso, e poi passiamo alla nostra selezione di titoli in scadenza: la quarta stagione della serie anime L'attacco dei Giganti e infine due film di culto come American Hustle e Notting Hill. A voi la scelta e buon week end!

Tutti a bordo (film 2022) - data di uscita 21 marzo

Un nonno e un padre perdono il treno con figli e nipoti a bordo e dovranno fare il possibile per salire a bordo. Con Stefano Fresi, Carlo Buccirosso, Giovanni Storti.

Perfect Addiction (film Original 2023) - data di uscita 24 marzo

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto nella categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax nei suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventerà più complicato.

L'Attacco dei Giganti (serie tv anime, stagione 4 del 2022) - data di scadenza 30 marzo

Finalmente svelata la verità: l'umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna andare avanti. Sono passati sei anni dall'attacco del Gigante Colossale. Il Corpo investigativo conduce un'indagine al di fuori del Wall Maria. Ma il mare sarà veramente sinonimo di libertà?

American Hustle - L'Apparenza Inganna (film 2013) - data di scadenza 31 marzo

American Hustle racconta la storia di un brillante impostore, Irving Rosenfeld (Christian Bale), che, insieme alla sua scaltra amante Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a lavorare per un agente dell’FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso li catapulta in un mondo di faccendieri, intermediari del potere, mafiosi… un mondo tanto pericoloso quanto affascinante.

Notting Hill (film 1999) - data di scadenza 31 marzo

William Tacker è proprietario di una piccola libreria di Londra. La sua vita è tranquilla e monotona, fino a quando la più famosa attrice del mondo, Anna Scott, entra nella sua libreria e lo bacia.

