Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Che approfittiate o meno della festa della Liberazione per un ponte, potrebbe esservi utile qualche consiglio per decidere cosa vedere in streaming su Prime Video questa settimana. E noi siamo qui apposta.

Perciò iniziamo a ricordare che questa settimana uscirà l'attesissima serie tv Citadel (sotto trovate tutte le informazioni). Ma oltre a questa serie, vi suggeriamo cinque film.

Tra le novità del catalogo ci sono One Way, con Kevin Bacon, e il cartone animato Baby Boss 2. Tra i titoli in scadenza invece abbiamo selezionato due commedie romantiche come Love Actually e Amore al primo sguardo, ma anche un capolavoro come Cloud Atlas. A voi la scelta!

Citadel (serie tv Amazon Original) - data di uscita 28 aprile

Modalità di uscita: il 28/4 i primi due episodi, a seguire uno ogni settimana

Otto anni fa, Citadel è caduta. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

One Way (film 2022) - data di uscita 21 aprile

Ferito e scappato all'arresto dopo un colpo finito male, Freddy è in fuga con una borsa piena di soldi. Non ha molto tempo a disposizione prima che gli uomini del suo ex capo, a cui ha sottratto la refurtiva, lo raggiungano per ucciderlo, così decide di salire a bordo di una corriera. Con la vita pronta a presentargli il conto Freddy dovrà affrontare i suoi demoni interiori.

Baby boss 2 affari di famiglia (film animazione 2021) - data di uscita 23 aprile

Anche se ormai ricco sfondato, Ted Templeton tornerà al suo passato di Baby Boss, ritroverà l’antica rivalità con suo fratello e insieme faranno una scoperta scioccante: a quanto pare, la figlia di Tim, Tina, ha ereditato il lavoro di zio Ted come agente sotto copertura della BabyCorp.

Amore al Primo Sguardo (film 2018) - data di scadenza 1 maggio

Dopo essere stata scaricata dal fidanzato per non avere una tempra abbastanza avventurosa, una donna si propone di dimostrare i propri meriti rintracciando un bellissimo sconosciuto appena incontrato sulla metropolitana.

Cloud Atlas (film 2012) - data di scadenza 1 maggio

Sei storie ambientate in epoche e luoghi diversi nascondono un filo che le lega le une alle altre, a dimostrazione che le singole azioni di un uomo hanno ripercussioni sul passato sul presente e sul futuro dell'altro.

Love Actually : L'amore davvero (film 2005) - data di scadenza 1 maggio

Una commedia romantica ambientata nella Londra contemporanea nelle settimane che precedono il Natale, dove l'amore sta travolgendo tutti senza risparmiare nessuno…

