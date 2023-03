Sette film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Prima settimana di primavera, e in attesa delle nuove uscite di aprile andiamo a scoprire cosa c'è da vedere nei prossimi giorni su Prime Video, tra nuovi titoli e contenuti in scadenza.

Per quanto riguarda le novità, vi segnaliamo la nuova serie tv in arrivo venerdì, Ragazze Elettriche, e due film di produzione italiana piuttosto recenti, ovvero Bones and All di Luca Guadagnino e War: la guerra desiderata con Edoardo Leo, Miriam Leone e Giuseppe Battiston.

Tra i titoli in scadenza, abbiamo selezionato cinque film per tutti i gusti: Mr. Holmes, Yes Man, Romanzo Criminale, e infine due film con Sandra Bullock, Miss Congeniality e The Blind Side.

Ragazze elettriche (serie tv Amazon Original) - data di uscita 31 marzo

L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman.

Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Ragazze elettriche segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo. Toni Collette interpreta la sindaca Margot Cleary-Lopez, John Leguizamo indossa i panni di Rob Lopez, Auli'i Cravalho è Jos Cleary-Lopez, Toheeb Jimoh è Tunde Ojo, Josh Charles interpreta Daniel Dandon, Eddie Marsan è Bernie Monke, ancora Ria Zmitrowicz è Roxy Monke, Zka Cvka Cvana invece veste il ruolo di Tatiana Moskalev, infine Allie Montgomery è interpreta da Halle Bush.

Bones and All (film 2022) - data di uscita 27 marzo

L'amore sboccia tra una giovane emarginata sociale e un vagabondo diseredato mentre si imbarcano in un'odissea di 3.000 miglia attraverso le strade secondarie dell'America. Regia di Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet.

War: la guerra desiderata (film 2022) - data di uscita 29 marzo

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'ASL. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando una guerra nel cuore dell’Europa. E per quanto incredibile soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

Mr. Holmes - il mistero del caso irrisolto (film 2015) - data di scadenza 30 marzo

Inghilterra, 1947. Sherlock Holmes ha 93 anni e, da tempo, si è ritirato nelle campagne del Sussex, dedicandosi all'apicultura e passando le giornate a scrivere le sue memorie. Ma è tormentato dal ricordo della sua ultima indagine, il mistero della donna del guanto, l'unica rimasta irrisolta. Cosa gli era sfuggito 30 anni prima? Il detective più famoso del mondo come non l'avete mai visto!

Yes Man (film 2009) - data di scadenza 31 marzo

Carl Allen ha trovato per caso modo di scrollarsi di dosso la depressione derivante da un divorzio e da un lavoro senza alcuna prospettiva. Con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper.

Romanzo Criminale (film 2005) - data di scadenza 31 marzo

Un cast stellare e la regia di Michele Placido (Un viaggio chiamato amore, Un eroe borghese) per una gangster story italiana tratta dal best seller di Giancarlo De Cataldo.

Miss Congeniality (film 2001) - data di scadenza 31 marzo

Gambe depilate, un po' di rossetto e la pistola sempre pronta. L'agente dell'FBI Gracie partecipa segretamente al concorso di bellezza come aspirante Miss Stati Uniti.

The Blind Side (film 2009) - data di scadenza 31 marzo

La storia vera di una famiglia e della trasformazione di un giovane senzatetto Michael (Quinton Aaron) in una star del football americano.

