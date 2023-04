Quattro film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Tanto per cambiare un po', questa settimana i nostri consigli streaming dedicati agli abbonati di Prime Video sono quasi del tutto europei, soprattutto italiano.

A parte il film On a Wing and a Prayer, infatti, tra le nuove uscite vi segnaliamo il nuovo film con Lillo e la terza stagione della serie spagnola La scuola dei misteri. Tra i contenuti in scadenza, poi, ecco una commedia agrodolce nostrana come Una notte da dottore e un film italiano decisamente meno leggero come La ragazza del mondo. A voi la scelta!

Grosso Guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu (film Exclusive) - data di uscita 6 aprile

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all'arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Sulle ali della speranza - On a Wing and a Prayer (film Original) - data di uscita 7 aprile

Questa straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo. Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe.

La scuola dei misteri - Las Cumbres 3 (serie tv) - data di uscita 7 aprile

La terza e ultima stagione della serie tv spagnola ambientata in un collegio isolato dal mondo esterno: e Amaia è sicura che i misteri degli anni passati non siano stati davvero risolti.

La ragazza del mondo (film 2016) - data di scadenza 7 aprile

Giulia, con tutta la sua famiglia, fa parte dei Testimoni di Geova. Le regole che l'appartenenza a questo gruppo religioso le impone sono rigide e comportano una separazione nelle relazioni sentimentali con i non appartenenti alla comunità. Un giorno conosce, durante uno dei suoi impegni di proselitismo, Libero.

Una notte da dottore (film 2021) - data di scadenza 10 aprile

Un medico a domicilio, cinico e con una forte sciatalgia, chiede a un giovane e ingenuo rider di sostituirlo nelle visite notturne. Succederà di tutto.

