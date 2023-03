Sei film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Marzo si chiude con l'uscita di una serie da tempo attesa, Ragazze elettriche. Ma questo week end arriva aprile, e se oltre al dolce dormire vi viene voglia di qualche film, date uno sguardo ai sei titoli che abbiamo selezionato, tre novità e tre classici in scadenza. Non diciamo altro se non a voi la scelta e buon week end.

Ragazze elettriche (serie tv Amazon Original) - data di uscita 31 marzo

L’emozionante thriller globale prodotto da SISTER (Chernobyl) è basato sul premiato romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman.

Il mondo di Ragazze elettriche corrisponde al nostro tranne che per un piccolo scherzo della natura. Improvvisamente, e senza preavviso, le adolescenti sviluppano il potere di folgorare gli altri a piacere. Ragazze elettriche segue un cast di incredibili personaggi da Londra a Seattle, dalla Nigeria all'Europa dell’Est, mentre il Potere evolve da un lieve formicolio alle clavicole delle adolescenti sino ad un rovesciamento totale nell’equilibrio del potere nel mondo.

Bones and All (film 2022) - data di uscita 27 marzo

L'amore sboccia tra una giovane emarginata sociale e un vagabondo diseredato mentre si imbarcano in un'odissea di 3.000 miglia attraverso le strade secondarie dell'America. Regia di Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet.

War: la guerra desiderata (film 2022) - data di uscita 29 marzo

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'ASL. Al primo incontro è subito scontro. Ma non è nulla in confronto a ciò che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando una guerra nel cuore dell’Europa. E per quanto incredibile soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

Vicini di casa (film 2022) - data di uscita 1 aprile

Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma.

Stato di guerra - True Justice (film 2011) - data di scadenza 4 aprile

Elijah Kane continua la sua lotta contro la criminalità organizzata. Non ha paura di sporcarsi le mani. Troppo spesso il suo passato oscuro genera dubbi e incertezze tra gli elementi del suo team, ma il lavoro va avanti senza ostacoli e lo riconferma un esempio da seguire, nonostante il suo stile a volte discutibile. Questa volta è il mondo della moda ad essere colpito in maniera atroce.

Killer Joe (film 2012) - data di scadenza 5 aprile

Il ventiduenne Chris Smith è uno spacciatore di droga al quale la fortuna ha voltato le spalle. Ma le cose per lui peggiorano ulteriormente quando decide di ingaggiare il seducente sicario Killer Joe per uccidere sua madre e incassarne la polizza sulla vita che ammonta a 50.000 dollari.

Navigator (film 1986) - data di scadenza 6 aprile

Nel 1978, un ragazzo viaggia per 8 anni nel futuro e ha un'avventura con una nave aliena intelligente.

