Tre film e quattro serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Cosa c'è da guardare su Prime Video questo week end? Se ve lo state chiedendo, noi abbiamo qualche risposta. Considerato che a maggio non usciranno molte nuove serie tv, potete dedicarvi ai nuovi episodi delle serie tv uscite nelle settimane e nei mesi scorsi, e sotto trovate tutte le informazioni. Ah, c'è anche Riverdale 6, se siete amanti di quella serie.

Se invece volete suggerimenti per un film, vi segnaliamo l'uscita del romantico Uno splendido disastro. Ma occhio anche ai titoli in scadenza: per questo fine settimana vi consigliamo due commedie, una italiana e una americana. A voi la scelta e buon week end!

Ragazze Elettriche episodio 8/9 (serie Amazon Original) - data di uscita 5 maggio

Penultimo episodio (titolo: Just a Girl) della prima stagione per la serie tv ambientata in un mondo in cui, all'improvviso, le adolescenti iniziano a sviluppare uno strano potere, o meglio un organo misterioso attraverso cui sono in grado di dare scosse elettriche. Il mondo non sarà più come prima.

La fantastica signora Maisel 5 episodio 6/9 (serie Amazon Original) - data di uscita 5 maggio

La divertente saga di Mrs Maisel è quasi giunta al termine della sua quinta e ultima stagione. Il quartultimo episodio si intitola The Testi-Roastial. Ma se vi state già disperando, sappiate che su Prime arriverà un'altra serie dagli stessi autori.

Citadel episodio 3 (serie Amazon Original) - data di uscita 5 maggio

Siamo invece appena agli inizi delle avventure di Citadel, la serie tv dei fratelli Russo su una misteriosa agenzia di spionaggio internazionale, che viene quasi completamente spazzata via all'inizio della serie. Quasi, appunto.

Riverdale 6 (serie tv 2022) - data di uscita 1 maggio

La sesta stagione di Riverdale ha inizio con uno speciale arco narrativo intitolato "Rivervale". Ripartendo dal finale della quinta stagione, con Archie e Betty che cercano di far funzionare di nuovo la loro relazione, proprio mentre sta per esplodere una bomba piazzata da Hiram Lodge sotto il letto di Archie. Stranamente, sembra che questa non esploda.

Uno splendido disastro (film Original 2023) - data di uscita 5 maggio

Abby Abernathy, matricola al college, non vede l'ora di dedicarsi ai suoi studi e iniziare la sua nuova vita da studentessa, ma i suoi piani vengono subito frustrati dall'incontro con il compagno di studi Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis è l'esempio di quello che Abby vuole, e deve evitare. Solleticato dalle resistenze di Abby al suo infallibile sex appeal, Travis le propone una semplice scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese. Non hanno idea che potrebbero aver fatto l'incontro della loro vita.

Mollo tutto e apro un chiringuito (film 2021) - data di scadenza 8 maggio

Dopo il fallimento dell'affare della sua vita, il Milanese Imbruttito rileva un Chiringuito in Sardegna per fare "business in infradito'. Avrà successo?

Non succede, ma se succede... (film 2019) - data di scadenza 8 maggio

Un uomo vittima del suo atteggiamento autodistruttivo decide di conquistare la donna che ha sempre amato. Con Charlize Theron, Seth Rogen.

