Quattro film e due serie tv da guardare su Prime Video nel week end di Pasqua

Con la Pasqua inizia ufficialmente la stagione delle gite fuori porta. Ma nel caso - come spesso accade quando non ci sono lockdown - dovesse piovere, o se comunque vi serve qualche suggerimento per decidere cosa guardare su Prime Video in questo week end lungo, eccoci con il nostro consueto appuntamento.

Tra le novità segnaliamo due film italiani (molto diversi tra loro, leggete le sinossi qui sotto) e un film drammatico americano. Tra i titoli in scadenza invece abbiamo selezionato un film come Hardcore, una serie "classica" come I Medici e infine uno show di stand up comedy all'italiana. A voi la scelta e buon week end!

L'uomo sulla strada (film 2022) - data di uscita 4 aprile

Irene ha 8 anni quando assiste al tragico incidente in cui suo padre perde la vita per mano di un pirata della strada che scappa via. Quella bimba, che non ricorda il volto dell'assassino, diventa una ragazzina ribelle con l'ossessione di farsi giustizia. Troverà lavoro nella fabbrica del glaciale Michele, si confiderà con lui, senza sapere che è proprio lui l'uomo al volante di quell'auto…

Link Prime Video

Grosso Guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu (film Exclusive) - data di uscita 6 aprile

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all'arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

Link Prime Video

Sulle ali della speranza - On a Wing and a Prayer (film Original) - data di uscita 7 aprile

Questa straordinaria storia vera di fede e sopravvivenza segue lo straziante viaggio del passeggero Doug White (Dennis Quaid) per far atterrare in sicurezza un aereo e salvare tutta la sua famiglia da un pericolo insormontabile, dopo che il loro pilota muore inaspettatamente a metà volo. Diretto da Sean McNamara e scritto da Brian Egeston, nel cast troviamo Dennis Quaid, Heather Graham e Jesse Metcalfe.

Italian Stand Up (serie show, stagione 1) - data di scadenza 10 aprile

La stand up comedy è una delle forme di comicità più apprezzate dal pubblico: Zelig ha ospitato sul palco del famoso cabaret questa nuova tendenza. In scena l’essenziale: un palco spoglio, un microfono a filo e un comico con un monologo dissacrante e senza censure, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. Religione, razzismo, ma anche problemi quotidiani trovano spazio sul palco.

Link Prime Video

Hardcore! (film 2016) - data di scadenza 12 aprile

Un uomo si sveglia in un laboratorio di Mosca per scoprire che è tornato miracolosamente in vita senza alcuna memoria della propria vita precedente. Si trova presto a cercare la moglie rapita, finita nelle mani del tiranno psicopatico Akan.

Link Prime Video

I Medici (serie tv, stagioni 1-.3) - data di scadenza 27 aprile

Firenze 1429. Giovanni de’ Medici, grazie all’accordo stretto con il Papato, ha trasformato la banca di famiglia in una potenza economica straordinaria. Ma Giovanni viene assassinato e i suoi figli, Cosimo e Lorenzo, si trovano ad affrontare molti nemici.

Link Prime Video