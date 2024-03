Le serie tv e i film Prime Video più attesi di aprile 2024

Ad aprile su Prime Video arrivano due titoli attesi, anzi attesissimi dai rispettivi fan (che magari in alcuni casi possono anche coincidere). Il mese prossimo, infatti, arrivano sulla piattaforma streaming di Amazon la quarta stagione dello show comico LOL: chi fa ridere è fuori e la prima della serie tv Fallout, tratta dall'omonimo videogioco. In mezzo, un film per chi ama le storie d'amore tra ragazzi, How to Date Billy Walsh. Scorrete i titoli qui sotto, con date di uscita, trame e link del caso, e iniziate a segnarvi gli appuntamenti in agenda...

LOL: Chi ride è fuori 4 (show Original) - data di uscita 1 aprile

Modalità di uscita: 4 episodi il 1 aprile e gli ultimi 2 episodi l'8 aprile

Torna lo show dei record con un cast di professionisti della risata: Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica. Con loro Loris "Lunanzio" Fabiani, il vincitore di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano, e da Lillo Petrolo, che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach.

How to Date Billy Walsh (film Original) - data di uscita 5 aprile

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall'infanzia. Archie ha sempre condiviso le battaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l'uno dall'altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Fallout (serie tv Original) - data di uscita 11 aprile

Modalità di uscita: tutti gli 8 episodi insieme

Basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell'infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire un universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.