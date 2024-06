Film e serie tv, i titoli più attesi di luglio 2024 su Prime Video

Se anche voi divorate l'intero catalogo di Prime Video (o almeno la parte meritevole) appena esce e volete già sapere cosa uscirà il mese prossimo, allora iniziate a preparare tuniche e corone d'alloro: a luglio sulla piattaforma streaming di Amazon arriva in esclusiva italiana Those About To Die, la serie tv di Roland Emmerich con Anthony Hopkins e ambientata nell'Antica Roma.

Non di sola Storia si può vivere, e infatti il mese prossimo esce anche il film Space Cadet, una commedia "spaziale" con Emma Roberts, la regina degli horror nipote di Julia Roberts che abbiamo apprezzato nel romantico La scelta del destino. Sotto trovate maggiori informazioni su questi titoli in arrivo a luglio su Prime Video, prendete nota!

Space Cadet (film Original - genere commedia) - data di uscita 4 luglio

Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta andando come pianificato. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e con il tocco "di abbellimento" e di supporto della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu),il suo "dottorato" la fa atterrare nell'ultra competitivo programma di addestramento della NASA. Ormai dentro fino al collo, Rex si affida al suo rapido intuito, al suo fegato e alla sua determinazione per diventare la prima della sua classe. I direttori del programma della NASA Pam (Gabrielle Union) and Logan (Tom Hopper) prendono ovviamente nota, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e arrivare tra le stelle prima che la sua copertura salti? Scritto e diretto da Liz W. Garcia, (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere sé stessi, inseguendo i propri sogni e mirando alle stelle.

Those About To Die (serie tv Exclusive - genere storico/drammatico) - data di uscita 19 luglio

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.