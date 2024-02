Le serie tv e i film Prime Video più attesi di marzo 2024

Se state cercando in anticipo le nuove uscite di marzo 2024 su Prime Video, ecco i titoli più attesi del mese prossimo, che si preannuncia già discretamente caldo.

In questa anteprima delle novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon vi segnaliamo infatti una miniserie, l'italiana Antonia con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea (coppia nella vita e sullo schermo), e due film, la commedia Ricky Stanicky e il remake di Il duro del Road House. Qui sotto trovate tutte le informazioni e i link del caso: iniziate a prendere nota.

Antonia (serie tv 6 episodi) - data di uscita 4 marzo

Antonia è un’ironica serie dramedy che ruota intorno a una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa. Dopo aver lasciato la sua famiglia poco più che adolescente, Antonia ha trovato una sorta di equilibrio a Roma, una giungla urbana ed emotiva perfetta per integrarsi senza dover fornire troppe spiegazioni.

Ma al suo 33esimo compleanno, il suo piano di difesa fallisce: litiga con tutti, viene licenziata e finisce in ospedale, dove scopre di avere l'endometriosi, malattia cronica che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Ricky Stanicky (film) - data di uscita 7 marzo

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

Road House (film) - data di uscita 21 marzo

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.