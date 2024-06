Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a luglio 2024

Non sappiamo come altro dirlo: a luglio il calendario completo delle nuove uscite di film e serie tv è davvero bollente. Se tutti stanno aspettando la serie tv Those About To Die, gli altri titoli in arrivo saranno perfetti per ingannare l'attesa.

Si inizia infatti con il film commedia Space Cadet, per poi continuare a ridere con lo special Sam Morril: You've Changed. Molto attesa è la serie animata sequel Sausage Party: Cibopolis, e curiosità anche per i film Divorce in the Black e Arcadian. Si prosegue con l'azione del sequel My Spy The Eternal City, e poi appunto arrivano Those About To Die ma anche il sequel 25 anni dopo di Betty La Fea, la mitica telenovela colombiana anni '90 che ispirò vari remake, tra cui il celebre Ugly Betty con America Ferreira, e il nuovo film di Guy Ritchie Il Ministero della Guerra Sporca. Infine, il 19 arriva la serie tv italiana Sul più bello, tratta dagli omonimi film.

E questo solo per quanto riguarda i contenuti Amazon Original o Exclusive. Date uno sguardo al fondo, dove trovate gli altri film e e le altre serie tv in arrivo a luglio su Prime Video, e anche i titoli che invece sono purtroppo in scadenza. Prendete nota!

Space Cadet (film Original - genere commedia) - data di uscita 4 luglio

Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta andando come pianificato. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e con il tocco "di abbellimento" e di supporto della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu),il suo "dottorato" la fa atterrare nell'ultra competitivo programma di addestramento della NASA. Ormai dentro fino al collo, Rex si affida al suo rapido intuito, al suo fegato e alla sua determinazione per diventare la prima della sua classe. I direttori del programma della NASA Pam (Gabrielle Union) and Logan (Tom Hopper) prendono ovviamente nota, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l'addestramento e arrivare tra le stelle prima che la sua copertura salti? Scritto e diretto da Liz W. Garcia, (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere sé stessi, inseguendo i propri sogni e mirando alle stelle.

Sam Morril: You've Changed (stand up comedy special - genere comico) - data di uscita 9 luglio

In Sam Morril: You've Changed, Morril, nel suo caratteristico stile rilassato, improvvisa senza sforzo sulla persona peggiore con cui sia mai uscito, sulle complicazioni dell'invecchiamento e sulla sua prospettiva su tutto, dalle notizie via cavo ai pericoli dei social media in questo comedy special ricco di battute finali.



Sausage Party: Cibopolis (serie animata per adulti Original - genere commedia) - data di uscita 11 luglio

Basata sul film animato in 3D del 2016 Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia, la serie Cibopolis (in originale Foodtopia) segue i wurstel Frank e Barry, il panino Brenda e il bagel Sammy mentre cercano di ricostruire la loro società di alimenti. La serie sarà composta da otto episodi, mentre il cast vocale vedrà il ritorno di Seth Rogen, David Krumholtz, Michael Cera, Edward Norton e Kristen Wiig con le nuove entrate di Will Forte, Sam Richardson e Natasha Rothwell.

Divorce in the Black (film Original - genere thriller) - data di uscita 11 luglio 2024

Ava, una giovane bancaria, è devastata quando suo marito Dallas vuole abbandonare un matrimonio per cui lei è determinata a combattere finché non interviene il fato, rivelando le azioni di Dallas che hanno rovinato il loro matrimonio, e che tanto tempo fa hanno sabotato il destino di Ava, essere amata dalla sua vera anima gemella.

Arcadian (film Exclusive - genere fantascienza) - data di uscita 12 luglio

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino.

Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell'arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

My Spy La Città Eterna (film Original - genere azione) - data di uscita 18 luglio

A grande richiesta, il dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman), si riunisce per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Those About To Die (serie tv Exclusive - genere storico/drammatico) - data di uscita 19 luglio

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Those About To Die esplora il mondo di questi giochi, caratterizzato da sete di sangue, avidità di denaro, lotte di potere e corruzione. Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi: le fazioni blu, rossa, bianca e verde, e, a Roma, avere una quota di queste quattro fazioni è considerata la cosa più preziosa. Il gusto della plebe per l'intrattenimento si fa sempre più cinico e assetato di sangue, e diventa necessario un nuovo stadio progettato appositamente per i combattimenti dei gladiatori: il Colosseo. Le dimensioni dello stadio, come anche l’imponenza dei combattimenti tra gladiatori e animali, è enorme, così come lo è la criminalità legata al fiorente giro di scommesse. Sottoterra, sotto le gradinate, migliaia di persone lavorano e vivono e, tra loro, ce ne sono migliaia che morirebbero per i giochi.

Betty la Fea - La storia continua (serie tv Original Colombia - genere commedia) - data di uscita 19 luglio

Cosa viene dopo "per sempre felici e contenti"? A due anni dalla sua partenza da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull'orlo del divorzio, cerca disperatamente di connettersi con la figlia adolescente e si chiede se è contenta del percorso scelto. Roberto, padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è mancato e il suo ultimo desiderio è che Betty ritorni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con la figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con i pettegoli dispettosi del "Cuartel de las Feas", il vanitoso e arrogante Hugo Lombardi e la seducente cercatrice d'oro Patricia "La Peliteñida", ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

Il Ministero della Guerra Sporca (film Exclusive - genere action/comedy) - data di uscita 25 luglio

Basato su documenti recentemente desecretati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, Il Ministero della Guerra Sporca è un action-comedy, incentrato sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming. L'unità di combattimento top-secret, composta da un gruppo eterogeneo di furfanti e cani sciolti, parte per un'audace missione contro i nazisti, servendosi di tecniche di combattimento assolutamente non convenzionali e decisamente "sporche". Il loro approccio temerario alla guerra ha cambiato il corso della storia, gettando le basi per i Servizi Aerei Speciali britannici e le moderne missioni segrete.

Sul più bello - La serie (serie tv Original - genere commedia) - data di uscita 29 luglio

Sul più Bello - La serie è la storia di Marta, affetta da fibrosi cistica, e dei suoi migliori amici Jacopo e Federica. Sono sempre stati una famiglia, sostenendosi a vicenda e condividendo momenti belli e brutti. Ora che sono cresciuti, devono affrontare nuove sfide: l'amore, il matrimonio, la ricerca del lavoro dei loro sogni. Quello a cui Marta non è preparata, però, è la perdita di Federica in un tragico incidente. Questo getta un'ombra sulla sua vita che riuscirà a dissipare grazie all'aiuto di alcuni vecchi amici, come Jacopo, il suo fidanzato Dario e Gabriele (l'ex di Marta), e di alcuni nuovi, come Aurora (la fidanzata di Federica) e Nicola, un uomo affascinante che partecipa con Marta a un gruppo di sostegno per persone con malattie terminali.

Altri film in uscita a luglio: prime e seconde visioni

Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente - data di uscita 5 luglio

Caracas - data di uscita 11 luglio

A luci spente - data di uscita 12 luglio

Altri film in uscita a luglio: titoli più vecchi

Hunger Games - data di uscita 1 luglio

Altre serie in arrivo a luglio su Amazon Prime Video

Naruto: Shippuden stagione 9 - data di uscita 1 luglio

Film in scadenza a luglio su Prime Video

The Son - data di scadenza 10 luglio

Grazie Ragazzi - data di scadenza 11 luglio

Serie tv in scadenza a luglio su Prime Video

Shin Getter Robo Re: MODEL - data di scadenza 24 luglio