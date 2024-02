Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video a marzo 2024

Dopo i titoli che vi abbiamo anticipato un paio di settimane fa, arriva la lista completa delle serie tv e dei film in uscita a marzo 2024 su Prime Video. Insieme all'annuncio della data di uscita di LOL 4, infatti, la piattaforma streaming di Amazon ha diffuso tutti i titoli in arrivo nelle prossime settimane.

Occhi puntati soprattutto sulla nuova serie italiana Antonia, e poi ci sarà da divertirsi anche con il film commedia Ricky Stanicky e con il remake di Il duro del Road House. Da non perdere la seconda parte della seconda stagione di Invincible, e siamo curiosi di vedere la nuova serie drammatica The Baxters.

Nell'elenco cronologico sottostante trovate anche gli altri film e le serie non esclusive in arrivo a marzo 2024 su Prime Video, e in fondo alcuni dei titoli in scadenza. Segnatevi in agenda i contenuti da vedere a marzo!

Antonia (serie tv Original genere: dramedy) - data di uscita 4 marzo

Modalità di uscita: 6 episodi binge

Un'ironica serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea. Una giovane donna in fuga dal dolore e da se stessa, al suo 33esimo compleanno, scopre di avere l'endometriosi. La malattia sarà l'occasione per conoscersi e smettere di scappare. Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea. Una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction.

Ricky Stanicky (film Original genere: commedia) - data di uscita 7 marzo

Quando tre migliori amici d'infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l'immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent'anni dopo aver creato questo "amico", Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l'inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo. Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l'attore fallito e sboccato imitatore di celebrità "Rock Hard" Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky.

Invincible stagione 2 parte 2 (serie tv animata genere: azione) - data di uscita 14 marzo

Ancora provato dal tradimento di Nolan nella prima stagione, Mark lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare suo padre senza nemmeno saperlo.

Road House (film Original genere: azione) - data di uscita 21 marzo

In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni '80, un ex combattente UFC (Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

The Baxters (serie tv Original genere: drammatico) - data di uscita 28 marzo

Basato sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury, The Baxters è un affascinante dramma familiare che segue Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti. La prima stagione di The Baxters è incentrata sulla figlia di Elizabeth e John, Kari, che apprende la scioccante verità che il marito professore, Tim, ha avuto una relazione segreta con uno dei suoi studenti universitari. Mentre la sua relazione viene messa alla prova, Kari cerca conforto nella fede e nella sua famiglia per capire se l'amore è veramente una scelta e se il suo matrimonio può essere salvato. In questo percorso profondamente commovente basato sulla fede, i Baxter devono riunirsi come una famiglia per lavorare attraverso le sfide della vita.

Gli altri film in uscita a marzo 2024: prime e seconde visioni

The Equalizer 3 - data di uscita 1 marzo

Ci sei Dio? Sono io, Margaret - data di uscita 2 marzo

Brian e Charles - data di uscita 3 marzo

Nope - data di uscita 10 marzo

Watcher - data di uscita 10 marzo

Vengeance - data di uscita 10 marzo

Frida: A Self Portrait - data di uscita 14 marzo

Ferrari - data di uscita 15 marzo

Gran Turismo - data di uscita 23 marzo

Beast (2022) - data di uscita 24 marzo

Santocielo - data di uscita 29 marzo

Erano ragazzi in barca - data di uscita 29 marzo

Film più vecchi in uscita a marzo 2024

Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario - data di uscita 1 marzo

Le altre serie in uscita a marzo 2024 su Prime Video

Naruto: Shippuden stagione 5 - data di uscita 1 marzo

Dragon Ball Z stagione 4 - data di uscita 9 marzo

Fairy Tail stagione 9 - data di uscita 29 marzo

Film in scadenza a marzo 2024

Marry Me - Sposami - data di scadenza 4 marzo

Synchronic - data di scadenza 12 marzo

Tutti a bordo - data di scadenza 20 marzo

Ambulance - data di scadenza 25 marzo

Vicini di casa - data di scadenza 31 marzo

Serie in scadenza a marzo 2024

Hunter X Hunter - data di scadenza 29 marzo