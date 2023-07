L'elenco di film e serie tv in scadenza ad agosto su Amazon Prime Video

Come ogni mese, anche ad agosto il catalogo Prime Video accoglie svariate novità tra film e serie tv, ma perde anche qualche titolo in scadenza. La sezione dei titoli prossimi alla cancellazione è da tenere sempre d'occhio, perché vi si trovano sempre perle interessanti da non farsi sfuggire.

Nelle prossime settimane, ad esempio, scadranno diversi film che ci sono piaciuti in questi anni (sotto trovate i link alle recensioni), ma anche due serie tv come Hannibal e soprattutto il cult Parks and Recreation. Date quindi un'occhiata ai principali titoli in scadenza ad agosto, e continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti del caso.

I film in scadenza ad agosto 2023 su Prime Video

Come ti ammazzo il bodyguard 2: La moglie del sicario - scadenza 1 agosto (link Prime Video)

Cosa mi lasci di te - scadenza 13 agosto (link Prime Video)

Ti odio, anzi no, ti amo! - scadenza 13 agosto (link Prime Video)

Spencer - scadenza 19 agosto (link Prime Video)

Gli idoli delle donne - scadenza 21 agosto (link Prime Video)

1917 - scadenza 22 agosto (link Prime Video)

The Protégé - scadenza 25 agosto (link Prime Video)

Le serie tv in scadenza ad agosto 2023 su Prime Video

Hannibal (stagioni 1-3) - scadenza 31 agosto (link Prime Video)

Parks and Recreation (stagioni 1-7) - scadenza 31 agosto (link Prime Video)