Gabriella Pession al fianco di Anthony Hopkins in Those About To Die: "Un sogno. Noi italiani stereotipati all'estero"

Nata negli Stati Uniti, trapiantata in Italia - che considera a tutti gli effetti il suo Paese - marito irlandese e cuore romano. Gabriella Pession è cittadina del mondo e questa anima cosmopolita trasuda nel suo mestiere di attrice. Scoperta da Lina Wertmüller poco più che 18enne, "con i boccoli biondi e una papera gialla sulla maglietta", in 27 anni di carriera ha lavorato con i più grandi nomi del cinema italiano, tra cui Leonardo Pieraccioni e Carlo Verdone, recitato in fiction cult - da "Capri" fino a "La porta rossa" - e calcato importanti palcoscenici. All'appello mancava un progetto internazionale, arrivato ora con "Those About To Die", serie tv americana diretta da Roland Emmerich, con Anthony Hopkins nei panni del protagonista, disponibile dal 19 luglio su Prime. "Un sogno" racconta a Today.

Com'è far parte di una produzione di questo livello, ma anche lavorare gomito a gomito con un premio Oscar come Anthony Hopkins?

"Per me è il coronamento di un sogno perché sono anni che cerco di entrare nel mercato internazionale. Sono nata negli Stati Uniti, sono sposata con un irlandese, ho un bambino nato a Dublino e ho vissuto per anni in giro per il mondo. Sono tornata in Italia tre anni fa, a Roma. Il mio focus in questi anni era cercare di mettere un piede importante nel mercato internazionale, mai però avrei immaginato un progetto di questa portata. Il progetto è epico, ha un budget di 170 milioni di euro, l'abbiamo girato interamente a Cinecittà. Veramente la Legge di Murphy, perché io ero in America per cercare di lavorare là e nel momento in cui sono rientrata in Italia, per riprendere la mia carriera qui, sono stata scelta per questo progetto interamente americano. Le maestranze sono italiane, abbiamo davvero delle grande risorse e colgo l'occasione per ricordare il nostro operatore di macchina Bomba, che ci ha lasciati un mese fa ed è stato un pilastro fondamentale di questo film. Per me è stata un'esperienza meravigliosa, non solo per il progetto ma anche per il ruolo. Era il ruolo che aspettavo da 25 anni di carriera, perché è un po' una somma di tante caratteristiche di personaggi che ho interpretato ma con la maturità dei miei 40 anni di oggi. Il mio personaggio è una donna matura, che non è vissuta nell'antica Roma, ma ha preso ispirazione da diverse donne realmente esistite come Livia Drusilla, Agrippina, Messalina. È la cattiva della serie ed è una patrizia, quindi una nobile, motivo per cui ho dovuto lavorare con un dialogue coach, perché in questa serie tutti i nobili parlano l'inglese alto, quello shakespeariano, per cui ho dovuto studiare per togliere sia l'accento americano, sia l'accento irlandese, sia quello un po' romano. E poi girare con Hopkins… Lui è un uomo completamente calato nell'essere umano, nell'essere in ascolto. Già era meraviglioso prima, oggi è inarrivabile".

La serie è ambientata nell'antica Roma, che nel 79 a.C era la città più ricca e potente del mondo. Tu sei tornata da poco a vivere nella Capitale dopo anni trascorsi a Los Angeles. Come mai la scelta di rientrare in Italia? E Roma come l'hai trovata?

"Io sono milanese, nata negli Stati Uniti, ma il mio cuore è proprio romano. Sono innamorata pazza di questa città, sono venuta per la prima volta a 18 anni. Ho scelto di tornare a vivere qui perché mi sento profondamente europea e volevo crescere mio figlio vicino alla mia famiglia e fargli conoscere le nostre radici. È stata una scelta a livello di vita, che è la cosa più importante. Viaggiamo sempre, però mio figlio va a scuola qui, gioca qui e io mi sento romana de Roma".

Il cinema italiano da qualche anno soffre un po' il dilagare della serialità sulle piattaforme on demand, ma in generale sembra che il mercato nostrano sia appannaggio di pochi. Più di qualche attore ha detto che lavorano sempre gli stessi. È un buon motivo per affacciarsi sul mercato internazionale? Che prospettive hanno gli attori italiani?

"Il motivo principale per cui noi attori italiani non lavoriamo molto all'estero è la lingua. Fino a qualche anno fa erano molto chiusi, il mercato hollywoodiano voleva quasi trasformare noi attori esteri in attori che potessero copiare questo accento americano. Credo però che si stia superando, perché finalmente il mercato americano si sta aprendo ad accettare gli accenti e le provenienze da diversi paesi, è più multietnico. Indubbiamente i progetti italiani che arrivano all'estero sono pochissimi. Tanti progetti che qui vengono decantati come progetti internazionali, all'estero non li vedono, non sanno neanche cosa siano. Sono pochi quelli che conoscono: Gomorra, Sorrentino e Guadagnino sono molto stimati. Dobbiamo cercare di fare progetti più coraggiosi, produrre cose che abbiano più esportabilità. Oggi il mercato è talmente vasto. Noi qui abbiamo ancora il monopolio della Rai, che è la nostra vera televisione, in America ci sono centinaia di network, di streamers, anche troppi, e la competizione è altissima. Dobbiamo perciò essere un po' più audaci a volere produrre cose che siano più graffianti, meno rassicuranti. Oggi la grande televisione è il grande cinema. Io ho girato quest'anno "Montecristo" per Billie August, "La casa degli spiriti", tutto per la tv. Qui c'è ancora questa forma di snobismo che io odio. Non c'è più distinzione tra cinema e tv: c'è bruttissimo cinema e bellissima televisione, e c'è bellissimo cinema e bruttissima televisione. È il progetto che conta. Dobbiamo stare al passato, stiamo 10 anni indietro noi".

Il tuo esordio al cinema, 27 anni fa, è legato alla commedia italiana. Il primo film in cui hai recitato è stato "Fuochi d'artificio" con Leonardo Pieraccioni, poi "Ferdinando e Carolina" con Lina Wertmüller e "L'amore è eterno finché dura" di Carlo Verdone. Anche in Italia in quanto a grandi nomi ci difendiamo. Hai avuto dei grandi maestri…

"La mia grande maestra, la persona a cui devo tutto, è stata Lina Wertmüller. Mi ha preso che ero una ragazzina di 35 chili, con i boccoli biondi e una papera gialla sulla maglietta. Ero davvero improbabile a 18 anni. Mi fece questo provino e mi diede un ruolo da protagonista dal niente, in un film importante. È stata una relazione professionale molto stimolante per me, Lina era difficile, era tosta. Io venivo dallo sport, di cazziatoni ne avevo già presi parecchi pattinando, perché ho avuto allenatori molto duri, per cui ero già forgiata. Lei però è stata la mia maestra, ho debuttato anche a teatro con lei. Indubbiamente poi Carlo Verdone, un altro da cui ho imparato molto. Sto scrivendo la mia prima serie televisiva, per Rai 1. Nasce da una mia idea e la sto scrivendo con altre tre autrici, la mia idea è di lavorare qui. Allo stesso tempo mi piace lavorare anche all'estero per portare il nome del nostro paese fuori, in maniera che ci rispettino e che non ci sia più questo stereotipo. Noi soffriamo di uno stereotipo all'estero, anche gli attori, ci vedono sempre in una certa maniera, pensano sempre che noi siamo indietro. Su alcune cose hanno ragione, però insomma. La nostra Roma è il fulcro della civiltà, parte tutto da qua, e io voglio portare in alto questo nome. Perché non far viaggiare il nostro nome all'estero per cose belle? Sabrina Impacciatore sta facendo una carriera bellissima all'estero. In Italia se tu lavori all'estero non frega niente a nessuno. C'è questa dispercezione, per cui o sei nel mercato italiano o sei di là. Io invece cerco solo di fare bene il mio mestiere".

L'anno scorso si è chiusa una porta importante. "La porta rossa", serie thriller che ti ha visto protagonista per tre stagioni, amatissima dal pubblico. Ti manca un po' Anna Mayer?

"La porta rossa è stato un viaggio meraviglioso durato 6 anni, tra la prima stagione e l'ultima abbiamo fatto bambini, sono cresciuti. Siamo partiti ragazzi e siamo arrivati ad essere genitori quasi tutti sul set. È stato uno spartiacque della televisione italiana, lì veramente c'è stato il coraggio di produrre qualcosa di completamente inusuale. Il protagonista muore alla prima scena del film e diventa un fantasma. Molto realistico, una scrittura forte. Mi manca? Mi manca leggere cose belle, quello sì, perché è abbastanza raro. Al di là di Anna Mayer, lo snodo e l'intreccio dei personaggi, la linea noir era molto interessante. Non c'era il buono e il cattivo, ma ogni personaggio aveva un'ombra, ed è una maniera più moderna di fare televisione in Italia. Se c'è un progetto così io sono sempre in prima linea per fare cose all'avanguardia. Un progetto che ho amato tantissimo nella mia carriera è stato 'Oltre la soglia', dove ho interpretato una neuropsichiatra che soffriva di schizofrenia. Siamo stati i primi a toccare il tema della malattia mentale in televisione, siamo stati all'avanguardia e abbiamo un po' sofferto di questo. Non ha riscontrato un grande successo di pubblico perché secondo me eravamo un po' troppo avanti con il tempo, era un po' troppo scuro il racconto, ma è un progetto che ho amato follemente perché credo nel personaggio e in quello che racconta, al di là dei numeri. Questo è molto importante per un attore, perché nel momento in cui ti focalizzi a ripetere sempre la stessa cosa per avere successo subentra la noia, che è la morte della creatività. Io ho rischiato di smettere di fare questo mestiere in passato, perché non provavo più stimoli. Sono solo alla ricerca di quelli".

Perciò è quello il personaggio a cui sei più legata?

"Sì, Tosca di 'Oltre la soglia'. Volevo portare sul piccolo schermo la capacità di avere dignità nella malattia. È un personaggio che fa fatica a vivere, non è rassicurante, però ha una grande empatia e non ha la vergogna di parlare della propria malattia, in questo caso mentale. A teatro sono venute delle ragazze che avevano visto la serie, con problemi psichiatrici, e mi hanno detto che le aveva aiutate molto. Alcune si erano tatuate 'Io non sono la mia malattia'. Se anche solo una persona ha recepito questo messaggio per me vale più di 10 milioni di spettatori. E poi c'è Antonia, il mio ruolo di quest'anno in 'Those about to die'. È il mio sogno, quello che volevo e che mi sono andata a prendere".