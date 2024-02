Il film su Giannis Antetokounmpo, star dell'NBA, è un profondo viaggio tra sport e vita

Giannis: The Marvelous Journey

Giannis: the Marvellous Journey è il documentario perfetto non solo per chi è un fan della superstar dell'NBA Giannis Antetokounmpo, gigante greco di origine nigeriane, asso dei Miluwakee Bucks, uno dei giocatori fisicamente più decisivi e straordinari mai visti su un campo di NBA. Il documentario su Prime Video è una grande storia di riscatto, piacerà soprattutto a chi vuole comprendere come lo sport possa essere universale, ma soprattutto regalare possibilità a chi non ha avuto niente, in una narrazione dove non è il successo a trionfare, ma la capacità di resistere alle ingiustizie della vita e della società.

Giannis: the Marvellous Journey - la trama

Giannis: the Marvellous Journey è il primo di una serie di documentari con cui Amazon Prime Video cerca di tornare in pista, di controbattere l'offensiva che vede Netflix e Apple TV+ ultimamente offrire al grande pubblico documentari, in particolare documentari sportivi, di grande qualità. Questo, diretto da Kristen Lappas, arriva a due anni di distanza dal biopic Rise, che su Disney+ aveva ancora una volta al centro lui, Giannis Antetokounmp, 2 m ed 11 per oltre 110 kg, bandiera dei Bucks, vincitore di un titolo NBA, due volte MVP delle Finals e nonostante la giovane età, già connesso a record incredibili. Il documentario copre sostanzialmente tutta la vita del giocatore e della sua famiglia allargata, div endosi in diversi atti, dando spazio alla madre Veronica e ai fratelli Thanasīs, Kōstas e Alex, anch'essi i giocatori di basket benché Giannis, oggettivamente, sia di tutt'altro livello.

Ma Giannis: the Marvellous Journey non si sofferma solo su quel canestro, dove il ragazzo nato ad Atene è diventato leggenda, ne fa un mezzo attraverso il quale parlarci di un percorso tribolato e difficile. Al centro quella famiglia di nigeriani arrivati nel paese ellenico , travolto negli anni non solo da una gravissima crisi economica, ma anche da rigurgiti neofascisti di cui proprio quei ragazzi, cresciuti nella miseria più totale, soffrendo fame, privazioni, una totale mancanza di prospettiva, hanno dovuto sovente fare le spese. Di base l'insieme assomiglia quasi a un instant movie, se consideriamo il fatto che la storia di Giannis ha di fatto contribuito ad allargare ancora di più gli orizzonti di una NBA, dove al momento sono i giocatori extra americani a dettare legge.

Certo, la sua epopea ha commosso il mondo, ha fatto scoprire al grande pubblico americano come attraverso i flussi migratori anche lo sport da loro più amato e più visto stia cambiando profondamente. Il documentario da questo punto di vista diventa importante e prezioso anche perché ci immerge dentro le problematiche burocratiche, tra passaporti, permessi di soggiorno, la sua natura di apolide, il pericolo di essere divisi o espulsi dal paese, che paradossalmente si manifesta ancora più nel momento in cui Giannis comincia a diventare famoso e la sua famiglia esce da quell'ombra che fino a quel momento l'aveva protetta.



L'epopea di un eroe sportivo venuto dal niente

Giannis: the Marvellous Journey non riesce talvolta a resistere, come diversi altri documentari recenti, all'inserto fiction, e manca forse il contributo di una mano registica più forte, che faccia qualcosa di più di essere in disparte, dal momento che l'insieme appare forse troppo monocorde talvolta, troppo elegiaco in certi momenti. Studiato soprattutto per il pubblico americano, questo film documentario tuttavia è coerente, intimo grazie al suo protagonista che si mette a nudo, che parla di sofferenza, vulnerabilità, solitudine, riuscendo ad essere qualcosa di più del classico prodotto generalista. Rimane comunque l'importanza insita nel far conoscere il dramma migratorio ad un pubblico, quella anglosassone, che su tale tema ancora oggi è abbastanza recalcitrante o comunque chiuso all'interno dei propri confini.

Per quello che riguarda invece il pubblico extraeuropeo, questo film permette di approfondire il percorso di crescita, l'ascesa e l'iconicità di uno dei giocatori di maggior talento che si siano visti negli ultimi vent'anni, un'ala dall'atleticità e fisicità straripanti, dotato di un controllo di palla unico, capace di essere implacabile in difesa, di andare a canestro come non si vedeva da tempo, di dimostrare un'intelligenza tattica unica.Giannis: the Marvellous Journey accarezza sovente le corde dell'american dream, questa volta però il sogno è globale, quello del terzo millennio, ma connesso all'identità, quella di Giannis, che è a metà tra tre mondi, tra modernità e antichità.

A mano a mano che si va avanti, Giannis: the Marvellous Journey ci fa capire l'importanza di questo sport per un ragazzo che si è legato ad una comunità, non solo ad una squadra. La storia di Giannis diventa anche la storia di un impatto anche traumatico con il modello di vita consumistico occidentale, il che dona all'insieme anche una funzione educativa, ci fa comprendere come tanto di quello che consideriamo l'importante in realtà è superfluo virgola non necessario virgola non quanto i sogni di questo gigante. Non essere più senza un posto nel mondo è stato ciò che il basket gli ha regalato, questo ci viene fatto comprendere da agente, ex compagni, allenatori, ma tanti come lui non sono assolutamente così fortunati.

Voto: 7