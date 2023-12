Gigolò per caso 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Che dobbiate ancora iniziarla o che l'abbiate già finita, forse vi siete chiesti se ci sarà una stagione 2 di Gigolò per caso, la serie tv italiana (adattamento della francese Alphonse) con Pietro Sermonti e Christian De Sica uscita il 21 dicembre 2023 su Prime Video. E quindi ecco tutto quello che sappiamo finora sul futuro di questa serie tv comedy.

Ci sarà Gigolò per caso 2?

Lo diciamo subito: al momento non ci sono informazioni ufficiali né ufficiose sul rinnovo da parte di Prime Video di Gigolò per caso. Ma non essendo stata presentata come una miniserie (e non avendo un vero e proprio finale chiuso) nulla vieta che si possa realizzare Gigolò per caso 2. Come sempre molto dipenderà dalla risposta del pubblico: se la serie piacerà, in Italia e magari anche all'estero, è probabile che Amazon dia il via libera per la seconda stagione.

Quando potrebbe uscire Gigolò per caso 2?

Facendo un'ipotesi, se nelle prossime settimane (o mesi) arriverà il via libera per un seguito, ci vorrà almeno un anno per la fase di scrittura, le riprese e la post produzione della nuova stagione. Di conseguenza, un'eventuale Gigolò per caso 2 non uscirebbe prima di fine 2024 o inizio 2025.

Di cosa potrebbe parlare Gigolò per caso 2? (SPOILER)

Qui siamo nel campo delle pure congetture. Considerando l'ultima scena in cui appare Laura (Stefania Sandrelli), non è escluso il ritorno della madre di Alfonso. Giacomo potrebbe tornare a lavorare o "formare" Paolino, e bisognerà vedere cosa faranno personaggi come Lorenzo (Antonio Bannò) e Costanza (Asia Argento), e se Margherita (Ambra Angiolini) e Alfonso resteranno insieme o se invece lui ritornerà a fare lo gigolò per caso.