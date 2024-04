"Gli Addestratori", il nuovo film di Lillo è sconsigliato agli adulti non accompagnati

Lillo con Cecchino e i ragazzi della sua "scuola"

Noi, come tutti o quasi, amiamo Lillo. Siamo suoi fan dai tempi dei Latte & i Suoi Derivati, e quando - grazie a LOL - la sua popolarità è schizzata alle stelle ci siamo sentiti come se lo avessimo "scoperto" prima di tutti. Da allora, in effetti, c'è stata un po' di sovraesposizione mediatica di Lillo su Prime Video: la sua serie tv Sono Lillo, le sue partecipazioni alle edizioni successive di LOL, persino una comparsata silenziosa e immotivata in Gigolò per caso.

E poi ci sono i film, le commedie in cui Lillo Petrolo (con Greg o da solo) è protagonista o co-protagonista. I film con Lillo che passano su Prime Video si dividono in due categorie: quelli che potete vedere tra adulti e quelli che è meglio, o ha più senso vedere con tutta la famiglia, a patto che nella vostra famiglia ci siano minori di anni 14.

Della prima categoria - dei film con Lillo che potete vedere da soli - fanno parte titoli come Con chi viaggi o Gli idoli delle donne; nella seconda categoria rientrano invece film come Grosso guaio all'Esquilino ed Elf Me (anche se quest'ultimo è godibile anche da grandi). E anche Gli Addestratori, l'ultimo film con Lillo arrivato su Prime Video il 25 aprile 2024. Se siete indecisi se vederlo o meno, seguiteci in questa recensione senza spoiler, che inizia con la sintesi della trama.

Di cosa parla Gli Addestratori

Pasquale Marolla (Lillo) è un addestratore cinofillo dal cuore buono e dai metodi gentili. Tutto il contrario di Marta Fiorini (Geppi Cucciari), la sua ex moglie che vince ogni concorso, compreso quello che costa a Pasquale la cessione dell'adorato cane Cecchino. E così il nostro protagonista è senza moglie, senza lavoro, senza cane e anche senza casa.

Per tirarsi su e riprendere in mano la propria vita, la sorella Letizia (Bianca Nappi) lo sprona ad aprire una sua scuola per cani nella casa di campagna del marito, e gli dà anche una mano esponendo un cartello nel proprio studio di pediatra. E infatti la pubblicità funziona alla grande, ma per uno strano caso del destino il target della scuola viene totalmente equivocato, e Pasquale si trova davanti un gruppo di bambini scatenati. Ecco il trailer di Gli Addestratori.

Perché vedere "Gli Addestratori" solo in presenza di bambini

Ribadiamo ancora una volta: noi amiamo Lillo. Ma la visione di un film come Gli Addestratori è, secondo noi, fortemente sconsigliata ad adulti non accompagnati da under 14. Perché senza lo spirito "guardiamo un film in famiglia", Gli Addestratori passa da film carino a sostituto del sonnifero.

Per carità, lui è sempre simpatico, e anche gli altri interpreti se la cavano, soprattutto abbiamo apprezzato il personaggio di Pannofino. Ma la trama è così scontata e prevedibile dopo circa 10 minuti di visione, che è difficile non distrarsi.

Come andrà a finire è chiaro fin dall'inizio, così come buona parte delle situazioni imbarazzanti ed equivoche che il malinteso bambini-cani andrà a generare. In un certo senso, questo film è come leggere una favola nota e stranota: se dobbiamo recitarla per i nostri figli va bene, altrimenti è difficile che un adulto tenga sul proprio comodino Cappuccetto Rosso o Il gatto con gli stivali per leggerli per conto proprio.

Voto: 6.2