Good Omens 2, quando il seguito è persino meglio della prima stagione

David Tennant e Michael Sheen sono Crowley e Aziraphale in Good Omens 2

Dal 28 luglio su Prime Video sono disponibili tutti i 6 episodi della seconda stagione di Good Omens, la (ex mini) serie tratta dal libro Buona Apocalisse a tutti! (titolo originale Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch), scritto da Terry Pratchett, morto nel 2015, e Neil Gaiman, autore della sceneggiatura della serie tv. O meglio: questo era valido per la prima stagione, mentre le nuove puntate sono state scritte da Gaiman ex novo, senza un romanzo di partenza.

Di solito, quando succede una cosa del genere c'è da avere un po' di timore, perché quando una serie o un film basati su un'opera letteraria vanno oltre l'opera di partenza ciò è molto spesso dovuto a ragioni di marketing realizzate per compiacere i fan e far soldi, con risultati deludenti (ogni riferimento al finale di Game of Thrones è puramente casuale).

Good Omens, invece, torna dopo oltre quattro anni (evidentemente ben spesi) con una seconda stagione che, a nostro avviso, è persino più divertente e avvincente della prima. Se, giustamente, non vi è sufficiente questa dichiarazione, continuate a leggere la nostra recensione di Good Omens 2.

Di cosa parla Good Omens 2 (e le poche cose da ricordare della stagione 1)

Non vi ricordate come si chiamavano la strega discendente di Agnes che aveva scritto il libro di profezie? Avete la memoria annebbiata sulla storia dei due bimbi scambiati in culla di cui uno era l'Anticristo? Non preoccupatevi (ma se proprio vi interessa noi nel dubbio avevamo fatto un riassunto qualche mese fa).

Della stagione 1 dovete solo ricordare che alla fine Aziraphale (l'angelo interpretato da Michael Sheen) e Crowley (il demone interpretato da David Tennant, padre di Ty, Aegon di House of the Dragon) erano stati condannati per aver complottato allo scopo di scongiurare l'Apocalisse voluta da Paradiso e Inferno. Però, seguendo un consiglio del libro di profezie di Agnes Nutter, si erano scambiati momentaneamente i corpi e quindi erano sopravvissuti ai supplizi escogitati dai loro ex colleghi.

E ora eccoci qui, di nuovo a Londra, con i "licenziati" Aziraphale e Crowley ancora insieme. Hanno trovato un nuovo equilibrio nella propria vita terrena, che però un giorno viene irrimediabilmente turbato da un uomo nudo che attraversa il quartiere con una scatola in mano e si dirige proprio verso la libreria di Aziraphale. Ecco, se non ricordate il suo volto vi aiutiamo noi: è l'Arcangelo Gabriele (Jon Hamm), che in questa serie non è proprio un personaggio simpatico.

Gabriele però non ricorda né chi è, né come o perché sia arrivato fin lì. Ma un arcangelo scomparso non è una notizia di tutti i giorni, tra Paradiso e Inferno, ed ecco che le forze ultraterrene tornano a immischiarsi negli affari terrestri, specificamente di Aziraphale e Crowley. Cosa faranno i nostri due eroi? Cosa succederà a Gabriele? Non ve lo diciamo per non spoilerare, ma vi invitiamo a dare uno sguardo al trailer ufficiale di Good Omens 2.

Perché non perdersi Good Omens 2

Come scritto prima, se temete che questa "non-romanzata" seconda stagione possa deludervi al punto di rovinare il ricordo della prima, state tranquilli: Good Omens 2 non fa rimpiangere affatto quanto visto nel 2019. Anzi, secondo noi forse è persino meglio questa seconda stagione.

Perché l'intesa tra Sheen e Tennant è addirittura migliorata rispetto ai già ottimi livelli del passato, e questa armonia si riverbera positivamente su tutta la serie, che riesce a far ridere di gusto mentre porta avanti una storia solida e intrigante, sempre con quel tocco di follia visiva e narrativa che la contraddistingue.

C'è un'altra "storia d'amore laterale" che non ha niente da invidiare a quella tra strega e cacciatore. Ci sono i flashback dalla storia e dagli episodi biblici con protagonisti Aziraphale e Crowley che sono esilaranti nella loro satira morale e religiosa. E c'è la solita galleria di personaggi minori, curata e azzeccata in ogni minimo dettaglio.

Good Omens 2 è una stagione semplicemente azzeccatissima, che sorprendentemente è riuscita anche a superare alcuni passaggi un po' "faticosi" della pur fantastica stagione d'esordio: come se non dovendo essere fedeli a un libro ci si potesse "liberare" maggiormente, seguendo le potenzialità proprie del medium televisivo.

A questo punto, con questa maturità acquisita, non è neanche da escludere una stagione 3 di Good Omens. Di sicuro, se Prime Video rinnovasse ufficialmente la serie tv potremmo dormire sonni tranquilli: garantisce Neil Gaiman, e dopo aver visto la seconda stagione sentiamo di poterci fidare.

Voto: 9