Good Omens 3 ci sarà e sarà l'ultima stagione della serie tv di Prime Video

Come avevamo (facilmente) previsto qualche mese fa, è arrivato l'annuncio che Prime Video ha rinnovato per la terza stagione di Good Omens, stagione che sarà anche l'ultima della serie tv.



La prossima stagione, si legge nell'annuncio ufficiale, darà vita a una conversazione fortuita avvenuta quasi 35 anni fa tra Neil Gaiman e il compianto Terry Pratchett (gli autori del libro da cui è tratta la prima stagione), in cui venne delineato "cosa sarebbe accaduto dopo" ai meravigliosi personaggi del mondo del loro romanzo best-seller internazionale (anche questo dettaglio era già parzialmente trapelato).

Di cosa parlerà Good Omens 3? Risponde Neil Gaiman

A spiegare qualcosa in più sulla trama di Good Omens 3 è lo stesso Neil Gaiman: "Sono così felice di poter finalmente dare una conclusione alla storia che Terry e io avevamo progettato nel 1989 e nel 2006. Terry era convinto che se avessimo realizzato la serie di Good Omens, avremmo potuto portare la storia fino alla fine. La prima stagione era incentrata sull'evitare l'Apocalisse, su profezie pericolose e sulla fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e delicata, anche se avrebbe potuto finire meno felicemente di quanto un angelo e un demone avrebbero potuto sperare. Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l'Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Azraphel, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano". Con questo annuncio, Amazon MGM Studios continua il suo rapporto con Gaiman, che intrattiene un accordo di prelazione con lo studio, che include la serie in prossima uscita Anansi Boys.

Quando uscirà Good Omens 3

Difficile al momento ipotizzare una data di uscita per Good Omens 3, che potrebbe uscire su Prime Video tra fine 2024 e inizio 2025. Di sicuro le riprese della stagione finale inizieranno nei primi mesi del 2024 in Scozia.