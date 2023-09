Se cercate un film davvero strano, non perdetevi Hypnotic con Ben Affleck

Hypnotic

Dal 20 settembre su Prime Video è disponibile Hypnotic, film diretto da Robert Rodriguez e con protagonista Ben Affleck. Il film era uscito al cinema in Italia lo scorso luglio senza troppo successo, così come successo in America, per un totale di poco superiore agli 8 milioni di dollari di incassi al botteghino a fronte di 65 milioni di budget.

Insomma, si può parlare in qualche modo di un flop. Eppure a noi è piaciuto e vi suggeriamo di vederlo, ma solo se siete disposti a vedere qualcosa di strano, molto strano. Diciamo un mix non perfettamente riuscito di Inception, Edge of Tomorrow, Boss Level e qualcos'altro, con lo stile "tarantiniano" di Robert Rodriguez. Prima di spiegare perché lo riteniamo un film da vedere, proviamo a riassumere senza spoiler la trama del film.

Di cosa parla Hypnotic

Il film inizia con il detective Daniel Rourke (Affleck) dalla psicologa, mentre cerca di descrivere il momento in cui è stata rapita sua figlia Minnie, evento che ha portato anche alla fine del suo matrimonio.

Quando esce di lì lo aspetta il collega Nicks, che gli fa sentire una chiamata anonima con una soffiata per una rapina in banca che ancora deve avvenire, dopo diversi strani colpi avvenuti in altre banche derubate solo del contenuto di una cassetta di sicurezza.

Si recano quindi sul luogo, e durante l'appostamento notano un uomo che parla con passanti, guardie di sicurezza e agenti convincendoli a fare cose assurde. Danny Rourke entra in banca per accedere alla cassetta di sicurezza indicata nella soffiata, e vi trova solo una foto di sua figlia Minnie con la scritta "Trova Lev Dellrayne". Danny trova anche quello strano uomo e lo rincorre fin sul tetto dell'edificio, ma quando arrivano due colleghi del detective Rourke quell'uomo li convince a uccidersi a vicenda e sparisce nel nulla saltando di sotto.

Rourke cerca di capire cosa c'entri sua figlia, e indagando risale all'autrice della soffiata, una sedicente maga. Rourke va a farle visita, interrompendo la seduta con un cliente che non la prende bene. E qui Rourke scopre che quell'uomo della rapina è Lev Dellrayne ed è membro di un'organizzazione segreta di "ipnotisti" estremamenti potenti e determinati a controllare la mente delle persone. E qui ci fermiamo per non fare spoiler, ma se volete potete guardare il trailer in italiano di Hypnotic (2023).

Perché vedere Hypnotic (nonostante i difetti)

Con Robert Rodriguez non si capisce mai bene se e quanto certi momenti, o certe musiche (qui a cura del figlio Rebel), siano trash per volere del regista o perché semplicemente sono venuti così. E Hypnotic è pieno di quelle scene, è bene saperlo.

Allo stesso modo, se vi aspettate da Ben Affleck un'altra performance ai livelli di Air, rimarrete sicuramente delusi, e del resto con questo film non si poteva fare diversamente.

Eppure, nonostante i suoi limiti, Hypnotic merita di essere visto se vi piacciono quei film "da mal di testa", quelli che vi fanno notare i dettagli per capire dove va a parare la storia, e poi invece venite sorpresi fino all'ultimo.

Insomma, non un film da vedere al cinema appena esce, e così infatti è stato, ma una buona scelta per una serata a guardare quei film strani tipo Inception o Memento che (con nostra somma gioia) andavano tanto di moda qualche anno fa. Con il tocco di Robert Rodriguez, per fortuna o purtroppo.

Voto: 6.5